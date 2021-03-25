4 звички, які підвищують ефективність тренувань

Відпрацювання складного тренування – не привід розслаблятися. Якщо не хочете змарнувати всі зусилля, фітнес-тренери радять звернути увагу на ці 4 звички.

Тренування – це ефективне знеболююче, яке допомагає м'язам розслабитися, а суглобам – зміцнитися. Вони запобігають спазмам та зажимам на різних ділянках тіла. До того ж фізичні навантаження сприяють виробці серотоніну – гормону щастя. Однак всі позитивні властивості тренувань нівелюються через неправильні звички.

Читайте також Про що розповість ваш тип фігури: рекомендовані звички, схеми харчування та тренувань

Розповідаємо, що потрібно робити після тренувань, щоб вони не проходили даремно!

Пийте багато води



Пийте воду під час та після тренувань / Фото Pexels

Не забувайте пити як під час, так і після тренування. Звісно, не одним махом, а невеликими ковтками, в міру потреби.

Організм втрачає воду під час фізичного навантаження, відповідно будь-які обмеження води негативно вплинуть на роботу нирок. А це вже загрожує затримкою рідини та набряком.

Відмовтеся від їжі та кави зразу після тренування

В перші 30 хвилин після тренування необхідно дати організму заспокоїтися. І прийом їжі в цьому разі – не найкращий спосіб боротьби зі стресом. Шлунково-кишковий тракт, який ще не вийшов з режиму навантажень, не зможе повноцінно засвоїти їжу, а значить вам загрожує закреп, печія та інший дискомфорт, пов'язаний з травленням.

Це стосується й кави. Її споживання дасть зайве навантаження на серце, підвищить артеріальний тиск, викличе надмірну дратівливість, що своєю чергою завадить природному відновленню організму і роботі гормону інсуліну.

Особливо протипоказаний цей напій гіпертонікам та людям з захворюваннями серця.

Завершуйте тренування заминкою



Заминка після тренування / Фото Pexels

Мета заминки – заспокоїти організм, знизити пульс, зняти стрес, розслабити м'язи.

Без цієї звички нервова система відчуватиме зайве навантаження, через те, що доведеться швидко перемикатися на повсякденні справи, практично не відновившись. Це призведе до виснаження та стомлюваності організму.

Дозвольте тілу відновитися

Не відмовляйте собі в денному сні, особливо якщо ви тренуєтеся рано вранці.

Орієнтуйтеся на потреби свого організму. Декому денний сон необхідний, щоб відновити сили після тренування та змогти завершити робочий день без втрати продуктивності.