5 дієтологічних лайфхаків, які пришвидшать процес схуднення

Якщо вам здається, що пропуск їжі, прийом добавок та жорсткі дієти – єдині ефективні способи досягти ідеальної ваги, ви глибоко помиляєтеся. Пора попрощатися з цими стереотипами та спробувати лояльні методи схуднення.

Боротьба зі зайвими кілограмами виглядає у всіх по-різному, утім, експерти переконані, що незначна корекція вашого способу життя, значно ефективніша за екстремальні способи схуднення. Почніть з малого – зменште кожне приймання їжі на 50 калорій, пийте більше води чи відмовтеся від смаженого. І коли ви відчуєте, що ваше тіло готове до змін – використайте один із запропонованих нижче методів.

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Їжте ягоди й фрукти замість соку



Відмовтеся від соку / Фото Pexels

Згідно з дослідженнями, якщо ви заміните 3 склянки соку на 3 порції фруктів та ягід протягом тижня, у вас зменшиться ризик розвитку діабету 2 типу. Крім цього, вільні цукри, які містяться в соках не несуть жодної поживної цінності, тобто організм прекрасно функціонує й без їхнього впливу.

А от на що й справді впливає сік – це збільшення ваги. Тож сміливо обирайте цілі фрукти та овочі, замість рідких аналогів (навіть, якщо виробники соку переконують, що цей "натуральний" продукт здатен покращити ваше самопочуття і фігуру).

Обирайте невеликий посуд

Люди, які обирають масивний посуд зазвичай вживають на 16% більше їжі, аніж ті, хто обирає невеликі тарілки.

Наш мозок звик, що потрібно доїдати все, що потрапило на тарілку і він навіть не думає розбиратися, наскільки велика це порція. Тому, обираючи менший посуд, ви оберігаєте себе від переїдання. А якщо порція виявиться замалою – ви завжди зможете докинути додаткову ложку страви.

Вимикайте техніку з розетки перед вживанням їжі



Під час обіду на столі повинна бути лише їжа / Фото Unsplash

Втримайтеся від бажання перекушувати, поки ви дивитесь Netflix або перевіряєте електронну пошту. Дослідження показали, що люди, які не концентруються на вживанні їжі, споживають на 10% більше за інших.

Перекушуйте перш ніж поїсти

Ви не їли впродовж дня й вирішили замовити картоплю фрі та гамбургер, щоб швидко втамувати голод? Таким чином ви тільки шкодите своїй вазі. Так, в результаті ви наїстеся, але це зовсім не так їжа, яка потрібна вашому організму. Тим паче, замовляючи фаст-фуд на голодний шлунок, ви ризикуєте переборщити з порцією.

Дієтологи радять починати обід з легкого перекусу, ним може бути дієтичний курячий бульйон, яблуко чи банан. Дослідження стверджують, що такий спосіб дозволяє скоротити вживання їжі на цілих 20%!

Просто додайте корицю



Кориця допомагає нормалізувати травлення / Фото Pexels

Додавання ложки кориці до ранкової вівсянки допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та запобігти стрибкам інсуліну, які призводять до надмірного голоду та провокують несвідоме переїдання.