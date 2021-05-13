Жир на животі – це не лише естетична проблема, яка завдає вам дискомфорт, інколи – це перший дзвіночок, що у вас розвиваються проблеми зі здоров'ям, зокрема патології серця, діабет та ожиріння. Щоб допомогти вам позбутися від надокучливих відкладень, пропонуємо подбати про дієту з найкращими продуктами для схуднення.

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Матча чай



Як матча чай впливає на схуднення / Фото Pexels

Кількість катехінів, які допомагають боротися з жировими відкладеннями, тут вища ніж у звичайному чаї на цілих 137%. Чашка такого чаю краще розганяє метаболізм і допомагає організму спалювати власний жир в 4 рази ефективніше, в порівнянні з іншими напоями. Крім цього, матча нормалізує рівень холестерину.

Цілозерновий хліб

Хліб може стати вашим найкращим другом або найлютішим ворогом – все залежить від того, який вид обрати. Замість того, щоб обирати білий хліб з порожніми калоріями, перейдіть на продукт з цільними висівками.

Така випічка містить вітамін С, вітамін В, клітковину, фолієву кислоту та деякі додаткові амінокислоти, які пов’язані із втратою ваги.

Гуакамоле

Замініть майонез і гірчицю на цю страву з авокадо. Мононенасичені жири, які містяться в плоді, допоможуть вам подовжити ситість та пришвидшити процес схуднення. Це підтверджує й дослідження в журналі Nutrition Journal, яке демонструє, що учасники, які з'їли половину свіжого авокадо під час обіду, мали менше бажання перекусити після цього.

Яйця

Яйця – це здоровий і швидкий варіант сніданку та вечері, оскільки вони містять багато білка та холіну, що спалює жир. Але для цього обов'язково їсти жовтки. Дослідження стверджують, що саме добавки холіну знижують ІМТ, а також нормалізують рівень лептину (гормону, який відповідає за голод).

Шоколад

Какао-масло, яке міститься в шоколаді, складається з необхідних для серця мононенасичених жирів (зокрема, олеїнової кислоти, яка відповідає за спалення жиру). При цьому варто обирати темний шоколад, який містить від 70 – 85% какао, що забезпечить вас високою кількістю клітковини.

Арахіс та арахісова паста

У арахісі міститься геністеїн – сполука, яка зменшує здатність вашого організму накопичувати жир. Щобільше, арахіс – це джерело поліненасичених жирів, які пришвидшують обмінні процеси в організмі.