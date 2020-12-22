Яким би дивним не видався 2020 рік, дієти – одна із небагатьох речей, яка стабільно цікавила населення та залишалася в трендах. Про основні стратегії схуднення – далі!

Невідомо, що вплинуло на масову зацікавленість дієтами у 2020 році: чи то ізоляція та відсутність фізичних навантажень, чи бажання укріпити імунітет, перейшовши на здорове харчування. Але факт залишається фактом: цьогоріч весь світ схибився на різноманітних дієтах, повідомляє Coach.nine.

Розповідаємо про те, що потрапило в тренди пошуковиків та які особливості цих методів схуднення.

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Кетогенна дієта

Найпопулярніші дієти у 2020 році / Фото Pinterest

Перше місце займає кето-дієта. Кількість пошуків дієти з низьким вмістом вуглеводів та високим вмістом жиру становить 25,4 мільйона. Це приблизно 69 682 запити протягом одного дня.

Як працює ця дієта

Дієта розроблялася дослідниками з Університету Джона Хопкінса в 1920-х роках та задумувалася, як спосіб допомоги пацієнтам з епілепсією.

Завдяки відмові від вуглеводів, кето-дієта допомагає активно спалювати калорії. Енергію організм отримує з жирів.

Інтервальне голодування

11,7 мільйона користувачів шукали інформацію про інтервальне голодування. Це не дивно, адже про цей спосіб схуднення позитивно відгукувалося чимало знаменитостей: від сім'ї Кардашьян до Дженніфер Еністон.

Як працює ця дієта

Завдяки інтервальному голодуванню вибудовується специфічний графік прийомів їжі. серед найпопулярніших інтервалів:

16/8 – 16 годин голоду змінюються 8 годинами протягом яких можна вживати їжу.

– 16 годин голоду змінюються 8 годинами протягом яких можна вживати їжу. 14/10 – 14 годин голодування та 10 годин, які передбачають вживання їжі.

– 14 годин голодування та 10 годин, які передбачають вживання їжі. 5/2 – 5 днів ви можете з'їдати звичну норму калорій і лиш на 6-7 дні зменшувати їх кількість до 500 калорій.

– 5 днів ви можете з'їдати звичну норму калорій і лиш на 6-7 дні зменшувати їх кількість до 500 калорій. 24 або схема "день через день" – протягом першого дня ви влаштовуєте розвантажувальний день, а на наступний – приймаєте їжу.

Палеодієта

Палеолітична дієта посідає третє місце з 3,8 мільйона пошуків запитів. В основу цієї системи харчування ввійшла філософія мисливців-збирачів епохи палеоліту. Оскільки вони споживали натуральну їжу, дієта передбачає відмову від оброблених харчових продуктів.

Як працює ця дієта

Основу раціону складає риба, м'ясо і птиця, а також овочі фрукти та горіхи. При цьому палеодієта виключає зерна, молочні продукти, бобові, олії та цукор. Таким чином це низьковуглеводна дієта, яка орієнтована на білок та корисні жири.



Ефективні методи схуднення / Фото Pinterest

DASH-дієта

2 мільйони пошукові запитів та численні рекомендації дієтологів. Цьогоріч про DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), здається, говорили усі.

Як працює ця дієта

Першопочатково дієта розроблялася для запобігання підвищеному артеріальному тиску. У ній багато клітковини, а акцент зміщено на цільнозернові продукти, фрукти та овочі. Також дієта передбачає стримане вживання солі та помірну кількість жирів.

Кажуть, що такий раціон зменшує ризик деяких захворювань, включаючи рак, інсульт, серцеві захворювання, серцеву недостатність, камені в нирках та діабет.

Дієта Аткінса

П'яте місце належить дієті Аткінса, яка набрала 1,5 мільйонів пошукових запитів.

Як працює ця дієта

Дієта Аткінса дозволяє необмежено вживати білки та насичені жири. На відміну від кето-дієти, яка теж побудована на принципі кетозу, ця система харчування націлена саме на спалення калорій.