Каким бы странным ни был 2020 года, диеты – одна из немногих вещей, которая стабильно интересовала население и оставалась в трендах.

Неизвестно, что повлияло на массовую заинтересованность диетами в 2020 году: то ли изоляция и отсутствие физических нагрузок, то ли желание укрепить иммунитет, перейдя на здоровое питание. Но факт остается фактом: в этом году весь мир помешался на различных диетах, сообщает Coach.nine.

Рассказываем о том что попало в тренды поисковиков и какие особенности этих методов похудения.

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Кетогенная диета



Самые популярные диеты в 2020 году / Фото Pinterest

Первое место занимает кето-диета. Количество поисков диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жира составляет 25,4 миллиона. Это примерно 69 682 запросов в течение одного дня.

Как работает эта диета

Диета разрабатывалась исследователями из Университета Джона Хопкинса в 1920-х годах и задумывалась как способ помощи пациентам с эпилепсией.

Благодаря отказу от углеводов, кето-диета помогает активно сжигать калории. Энергию организм получает из жиров.

Интервальные голодание

11,7 миллиона пользователей искали информацию об интервальном голодании. Это неудивительно, ведь об этом способе похудения положительно отзывалось немало знаменитостей: от семьи Кардашьян к Дженнифер Энистон.

Как работает эта диета

Благодаря интервальному голоданию выстраивается специфический график приемов пищи. Среди самых популярных интервалов:

16/8 – 16 часов голода меняются 8-часовим промежутком, в течение которого можно принимать пищу.

– 16 часов голода меняются 8-часовим промежутком, в течение которого можно принимать пищу. 14/10 – 14 часов голодания и 10 часов, предусматривающих прием пищи.

– 14 часов голодания и 10 часов, предусматривающих прием пищи. 5/2 – 5 дней вы можете съедать обычную норму калорий и лишь на 6-7 день уменьшать их количество до 500 калорий.

– 5 дней вы можете съедать обычную норму калорий и лишь на 6-7 день уменьшать их количество до 500 калорий. 24 или схема "день через день" – в течение первого дня вы устраиваете разгрузочный день, а на следующий – принимаете пищу.

Палеодиета

Палеолитическая диета занимает третье место с 3,8 миллиона поисков запросов. В основу этой системы питания вошла философия охотников-собирателей эпохи палеолита. Поскольку они потребляли натуральную пищу, диета предполагает отказ от обработанных пищевых продуктов.

Как работает эта диета

Основу рациона составляет рыба, мясо и птица, а также овощи фрукты и орехи. При этом палеодиета исключает зерна, молочные продукты, бобовые, масла и сахар. Таким образом – это низкоуглеводная диета, которая ориентирована на белок и полезные жиры.

Эффективные методы похудения / Фото Pinterest

DASH-диета

2 миллиона поисковых запросов и многочисленные рекомендации диетологов. В этом году о DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), кажется, говорили все.

Как работает эта диета

Первоначально диета разрабатывалась для предотвращения повышения артериального давления. В ней много клетчатки, а акцент смещен на цельнозерновые продукты, фрукты и овощи. Также диета предусматривает сдержанное употребление соли и умеренное количество жиров.

Говорят, что такой рацион уменьшает риск некоторых заболеваний, включая рак, инсульт, сердечные заболевания, сердечную недостаточность, камни в почках и диабет.

Диета Аткинса

Пятое место принадлежит диете Аткинса, которая набрала 15 миллионов поисковых запросов.

Как работает эта диета

Диета Аткинса позволяет употреблять белки и насыщенные жиры в неограниченных количествах. В отличие от кето-диеты, которая тоже построена на принципе кетоза, эта система питания нацелена именно на сожжение калорий.