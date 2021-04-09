Більшість з нас має звичку боротися зі спрагою за допомогою солодких напоїв: соку, цукрованого чаю та кавою. Експерти переконують, що такий вибір негативно вливає на самопочуття, а деякі з цих напоїв ще й стають причиною зневоднення.

Якщо ви слідкуєте за здоров'ям, то, ймовірно, максимально намагаєтеся урізноманітнити свій раціон. Це стосується й напоїв. Вам може здатися, що для отримання додаткових поживних речовин, енергетичної цінності та вітамінів однієї води замало. Проте навряд чи ви знайдете бажану користь в цих 5 напоях. Чому? Розповідаємо далі!

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Фруктовий сік

Якщо ви любите починати ранок зі склянки фруктового соку або запивати ним обід, це може відбитися на тривалості вашого життя. Згідно з дослідженнями, безневинний гастрономічний ритуал підвищує ризик смертності на 24%. Небезпечною вважається доза, яка перевищує 354 міліграми соку щодня.

Експеримент за участю 13 440 дорослих людей, який тривав 6 років, виявив, що щоденне вживання соку провокує коронарну недостатність – клініко-патофізіологічний стан в серці, який викликає локальну ішемію міокарду. Дослідження заявляють, що такі результати стосуються 100% фруктових соків, навіть попри те, що до їхнього складу входять вітаміни та фітонутрієнти, яких немає в інших продуктах із нашого списку.

Енергетичні напої



Енергетики підвищують ризик захворювань серця / Фото Pexels

Сенс вживання енергетичних напоїв полягає в тому, щоб отримати додатковий приплив енергії, викликаний кофеїном. При цьому більшість виробників нехтують нормами та додають в напої більше стимулювальної речовини. Це може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям, включаючи підвищену тривожність, безсоння, агресивність, тягу до алкоголю та цигарок та підвищення артеріального тиску. Ба більше, через високий вміст цукру, енергетики підвищують ризик ожиріння та діабету 2 типу.

Кава

Якщо ви відданий фанат кави, то точно знаєте, наскільки легко перебрати з напоєм впродовж дня. Однак така звичка завдає серйозної шкоди серцю та підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Дослідження 2019 року показало, що у людей, які випивають 6 чашок, збільшується кількість ліпідів у крові через потужну сполуку кафестол. Науковці впевнені, що він значно підвищує рівень холестерину в крові, активуючи рецептори клітин тонкого кишечника, які беруть участь в транспорті жовчних кислот з печінки.

Це не означає, що вам потрібно повністю відмовитися від кави, але переконайтеся, що ви контролюєте дози.

Чай з живокосту

Чай з листя живокосту, особливо якщо у вас проблеми з печінкою, також небезпечний вибір. Високий рівень алкалоїдів негативно впливає на внутрішній орган та провокує його пошкодження.

Дослідження 2018 року виявило, що чай з живокосту може спричинити рак. Алкалоїди піролізидину, які містяться в напої, "взаємодіють" з печінкою та можуть вплинути на її ДНК, що провокує рак.

Бурбон



Бурбон провокує алкогольне отруєння / Фото Pexels

Алкогольні напої взагалі не найкращий вибір для вашого організму, однак існують такі, яких варто уникати на постійній основі.

Дослідження 2010 року, проведене дослідниками з Університету Брауна та Бостона, порівняло стан людей, які вживають горілку та бурбон. Виявилося, що друга група людей страждала від інтенсивнішого та тривалішого похмілля.

До складу бурбону входить багато сивушних масел і фурфуролу, які посилюють алкогольне отруєння організму.