Худнути без зусиль: 7 видів незвичної фізичної активності, які допоможуть тримати себе в тонусі

Щоб схуднути, необов'язково мучити себе одноманітними тренуваннями в спортзалі, адже набагато цікавіше опанувати оригінальні види спорту, наприклад, навчитися танцювати, зайнятися скандинавською ходьбою чи зайнятися плаванням з елементами бою.

Джерело: How to Green

Виявили на своїх бедрах чи сідницях кілька зайвих сантиметрів, набраних впродовж зими? Можливо, поки що ви навіть не підозрюєте, що це не катастрофа, а прекрасний привід відкрити для себе абсолютно новий вид фізичних навантажень.

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Якщо вас не приваблює біг, а тренажерний зал асоціюється з виснаженням, – спробуйте освоїти один із цих оригінальних навантажень.

Dancehall

Dancehall – Відео з каналу Roger B Stillz

Активні танці допомагають одночасно позбуватися від зайвих кілограмів, формувати красиве тіло та покращувати координацію. Інтенсивних танцювальних практик чимало, тому у вас не виникне проблем з вибором.

Одним з найкращих прикладів є Dancehall – танець родом із сонячної Ямайки. Він створений для того, щоб покращувати настрій, адже в його основі лежать запальні рухи під ритми регі. Може здатися, що рухи в dancehall дуже прості: хвилі, кругові рухи стегнами, пластичні нахили, але під швидку музику вони допоможуть вам схуднути.

Йога для схуднення

30-денний марафон йоги – Відео з каналу Yoga With Adriene

Йога вимагає концентрації уваги до свого тіла, дихання, харчування та сну. Будь-які асани, які виконуються вами, – це вже навантаження для організму, навіть якщо ви просто сидите в статичній позі. Чим жорсткіше тренування, тим сильніше розвивається м'язова мускулатура; а для тих, хто боїться переборщити, можна використовувати різні асани з розтяжками.

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Vogue

Vogue Choreo – Відео з каналу Tanya Wonder

Ніхто не міг подумати, що танець, який наслідує подіумну ходу, може прийти з Гарлемської в'язниці в Нью-Йорку. Але історія цього танцю саме така. Ті, хто не міг дозволити собі відвідувати модні покази, організували власні Vogue Ball, де можна було зайнятися найбільш епатажним самовираженням.

Спершу це були просто наслідування ходи моделей, потім з'явилися танцювальні рухи з різних культур, після – акробатичні елементи. Попри простоту рухів, ці танці розвивають хорошу координацію, пластичність і відточують фігуру.

Fly yoga

Йога в повітрі – Відео з каналу Roots & Wings, QHHT - with Aerial Yoga GirlTM

Йога в повітрі – це вид спорту, який здійснює терапевтичний та релаксуючий ефект.

Повітряна йога полегшує виконання багатьох асан, сприяє розтяжці та зменшує ризики травматизації. А найголовніше – виконання вправи в положенні вниз головою, допомагає поліпшити циркуляцію крові в усьому організмі, що призводить до зниження навантаження в проблемних зонах – шиї, спині, попереку.

Booty dance

Уроки booty dance – Відео з каналу MARI G

Якщо після зими ваші стегна і сідниці знаходяться не в найкращій формі, зверніть увагу на booty dance. Цей вид танців прекрасно підтягує м'язи та активно бореться з целюлітом: ритмічні рухи сідницями і стегнами можна порівняти з хорошим антицелюлітним масажем.

В booty dance задіяні спина, руки, поперек та внутрішня сторона стегон, яку часто важко підтягнути за допомогою стандартних навантажень. Тож подібні танці можуть замінити повноцінне кардіотренування.

Скандинавська ходьба

Скандинавська ходьба – Відео Sikana English

Скандинавська (фінська, норвезька) ходьба допомагає при порушеннях дихання і кровообігу, ефективно бореться з зайвою вагою та остеохондрозом. Засновниками лікувальної ходьби стали фінські лижники, які боялися втратити форму за літо, тому почали пересуватися по місцевості без снігу і лиж, але зате з лижними палицями.

За дієвістю та швидкістю спалення калорій, така ходьба перевершує біг і їзду на велосипеді, до того ж вона не вимагає фізичної підготовки, а для занять необхідні лиш палиці та найближчий парк.

Аква-файт

Одним з найбільш незвичайних способів схуднути є виконання елементів східних єдиноборств у воді! Ви не тільки відточите фігуру, але і знімете напругу, б'ючи по уявному ворогу в воді. Основні елементи таких східних єдиноборств, як тай-бо, бокс і карате допоможуть вам опрацювати всі основні групи м'язів, підвищити витривалість і поглибити знання про методи самозахисту.