Маєте проблеми зі сном? Ніяк не можете заснути, а вподовж наступного дня відчуваєте неймовірну втому? Безсоння стало вашою буденністю? Сьогодні найкращий час обговорити ці проблеми, оскільки у всьому світі відзначається Всесвітній день сну, призначений для підвищення обізнаності про сон та фактори, які покращують його якість.

За статистикою від безсоння страждає понад 10% населення розвинених країн. Навіть більше – у кожного другого дорослого жителя землі відмічається 1 або декілька симптомів розладу сну.

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Якщо безсоння – це ваша реальність, у вас може підвищитися ризик діабету, серцево-судинних захворювань, гіпертонії та інших порушень. Для відновлення організму та профілактики хвороб, експерти рекомендують 7 – 9 годин регулярного безперервного сну.

Хороша новина полягає в тому, що існує чимало продуктів й напоїв, які ви можете включити у свій раціон для міцнішого сну.

Фрукти та овочі



У вишні міститься мелатонін / Фото Unsplash

Серед фруктів та овочів, які сприяють сну, слід звернути увагу на банани, ківі, вишню, капусту, листя салату та моркву. Вони легко засвоюються, а ряд корисних речовин (від вітамінів до мелатоніну), зроблять ваш сон комфортнішим.

Злакові

Злакові покращують сон / Фото Unsplash

Зернові культури та злаки – чудові джерела клітковини, мелатоніну та триптофану – амінокислоти, яка трансформується в серотонін. Останній, до речі, сприяє розслабленню і підвищенню відчуття задоволення, що допомагає швидше заснути

Булгур та ячмінь

Булгур містить 12,3 грама білка на 100 грамів продукту. Каша наповнена вітамінами В, Е, К і бета-каротином. Ячмінь своєю чергою містить фосфор. йод та велику кількість клітковини. А велика кількість магнію, міді, кальцію, цинку, калію та триптофану робить ці продукти чудовим замінником рису та картоплі, які часто готуються на вечерю.

Риба

Риба хороше джерело омега-3 жирних кислот/ Фото Unsplash

Риба може розв'язати ваші проблеми зі сном. Саме морська їжа вважається хорошим джерелом вітаміну D та омега-3 жирних кислот – потужної комбінації, яка сприяє кращому сну та регенерації ЦНС.

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Мигдаль та волоські горіхи



Мигдаль для покращення сну / Фото Unsplash

Дефіцит магнію і триптофану може призвести до порушення сну. Мигдаль і волоські горіхи багаті цими сполуками, тож їх помірне вживання зміцнить ваш сон.

Ромашковий чай



Чай з ромашки для кращого сну / Фото Unsplash

Цей трав'яний чай допомагає розслабитися, що й сприяє міцнішому сну. Дослідження, поведене за участю 60 учасників, які вживали 0,4 грама ромашкового чаю впродовж 28 днів, показало, що їхній сон став здоровішим та глибшим.

Деякі вчені вважають, що ромашка здатна боротися з безсонням і високою тривожністю, однак, достовірних підтверджень досі немає.

Тепле молоко

Молоко, як і вишня, містить триптофан. Також в склянці напою міститься вітамін D і кальцій. А якщо ви хочете посили ефект – додайте в молоко куркуму та мед.