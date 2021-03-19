У вас имеются проблемы со сном? Никак не можете заснуть, а на следующий день чувствуете невероятную усталость? Бессонница стала вашей обыденностью? Сегодня лучшее время обсудить эти проблемы, поскольку во всем мире отмечается Всемирный день сна, предназначенный для повышения осведомленности о сне и факторах, которые улучшают его качество.

За статистикой от бессонницы страдает более 10% населения развитых стран. Более того – у каждого второго взрослого жителя земли отмечается 1 или несколько симптомов расстройства сна.

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Если бессонница – это ваша реальность, у вас может повыситься риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и других нарушений. Для восстановления организма и профилактики болезней, эксперты рекомендуют 7 – 9 часов регулярного непрерывного сна.

Хорошая новость заключается в том, что существует немало продуктов и напитков, которые вы можете включить в свой рацион для крепкого сна.

Фрукты и овощи



В вишне содержится мелатонин / Фото Unsplash

Среди фруктов и овощей, которые способствуют сну, следует обратить внимание на бананы, киви, вишню, капусту, листья салата и морковь. Они легко усваиваются, а ряд полезных веществ (от витаминов до мелатонина), сделают ваш сон комфортным.

Злаковые



Злаковые улучшают сон / Фото Unsplash

Зерновые культуры и злаки – отличные источники клетчатки, мелатонина и триптофана – аминокислоты, которая трансформируется в серотонин. Последний, кстати, способствует расслаблению и повышению чувства удовлетворения, что помогает быстрее заснуть

Булгур и ячмень

Булгур содержит 12,3 грамма белка на 100 граммов продукта. Каша наполнена витаминами В, Е, К и бета-каротином. Ячмень в свою очередь содержит фосфор. йод и большое количество клетчатки. А большое количество магния, меди, кальция, цинка, калия и триптофана делает эти продукты прекрасным заменителем риса и картофеля, которые часто готовятся на ужин.

Рыба



Рыба хороший источник омега-3 жирных кислот / Фото Unsplash

Рыба может решить ваши проблемы со сном. Именно морская пища считается хорошим источником витамина D и омега-3 жирных кислот – мощной комбинации, которая способствует лучшему сну и регенерации ЦНС.

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Миндаль и грецкие орехи



Миндаль для улучшения сна / Фото Unsplash

Дефицит магния и триптофана может привести к нарушению сна. Миндаль и грецкие орехи богаты этими соединениями, поэтому их умеренное употребление укрепит ваш сон.

Ромашковый чай



Чай из ромашки для лучшего сна / Фото Unsplash

Этот травяной чай помогает расслабиться, что и способствует крепкому сну. Исследование, приведенное с участием 60 участников, которые употребляли 0,4 грамма ромашкового чая в течение 28 дней, показало, что их сон стал более здоровым и глубоким.

Некоторые ученые считают, что ромашка способна бороться с бессонницей и высокой тревожностью, однако, достоверных подтверждений пока нет.

Теплое молоко

Молоко, как и вишня, содержит триптофан. Также в стакане напитка содержится витамин D и кальций. А если вы хотите усилить эффект – добавьте в молоко куркуму и мед.