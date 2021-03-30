Залізо – важливий мінерал, який не виробляється організмом самостійно. Він важливий для вироблення червоних кров'яних тілець, підтримання функції м'язових клітин та утворення гормонів. Щоб отримати добову дозу заліза, важливо продумати збалансований раціон.

Чоловікам потрібно близько 8 міліграмів заліза на день, тоді як жінкам може знадобитися від 8 – 27 міліграмів, в залежності від періоду менструального циклу, вагітності чи менопаузи. Якщо ж ви регулярно нехтуєте продуктами, які містять цей елемент (м’ясом, морепродуктами, тофу, бобами, сочевицею, кашами та шпинатом), ймовірно, у вас проявляться симптоми дефіциту заліза. Серед найпоширеніших з них – втома, задишка, запаморочення та блідість.

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Вам можуть знадобитися препарати з вмістом заліза, якщо у вас анемія або стани, які виснажують організм:

менструальні кровотечі,

період після операцій,

ниркова недостатність,

пухлини або виразки шлунка, які провокують хронічні кровотечі.

Однак легкі випадки дефіциту можуть усунути за допомогою їжі.

Їжа з високим вмістом заліза