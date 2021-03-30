Суточная доза железа: 7 продуктов для профилактики железодефицитной анемии
Железо – важный минерал, который не производится организмом самостоятельно. Он важен для выработки красных кровяных телец, поддержания функции мышечных клеток и образования гормонов. Чтобы получить суточную дозу железа, важно продумать сбалансированный рацион.
Источник:Insider
Мужчинам нужно около 8 миллиграмма железа в день, тогда как женщинам может потребоваться от 8 – 27 миллиграмма, в зависимости от периода менструального цикла, беременности или менопаузы. Если же вы регулярно пренебрегаете продуктами, которые содержат этот элемент (мясом, морепродуктами, тофу, бобами, чечевицей, кашами и шпинатом), вероятно, у вас проявятся симптомы дефицита железа. Среди самых распространенных выделяют усталость, одышку, головокружение и бледность.
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Вам могут понадобиться препараты с содержанием железа, если у вас анемия или состояния, которые истощают организм:
- менструальные кровотечения,
- период после операций,
- почечная недостаточность,
- опухоли или язвы желудка, которые провоцируют хронические кровотечения.
Однако легкие случаи дефицита можно устранить с помощью еды.
Пища с высоким содержанием железа
|
Продукт
|
Размер порции
|
Содержание железа на порцию
|
% суточной нормы
|
Сухие завтраки
|
1 порция
|
18
|
100
|
Устрицы
|
85 граммов
|
8
|
44
|
Белая фасоль
|
1 стакан
|
8
|
44
|
Говяжья печень
|
85 граммов
|
5
|
|
Чечевица
|
½ стакана
|
3
|
17
|
Шпинат
|
½ стакана
|
3
|
17
|
Тофу
|
½ стакана
|
3
|
17
Устрицы
Устрицы улучшают работу сердца / Фото Pexels
Устрицы считаются одним из лучших продуктов для сердца, которые содержат большое количество полезных элементов и отличаются низкой калорийностью. Американская ассоциация сердца заявляет, что употребление двух порций морепродуктов еженедельно, помогает уменьшить риск развития болезней сердца, сердечной недостаточности и инсульта.
Также устрицы богаты:
- железом,
- витамином В12,
- витамином D,
- медью,
- цинком,
- селеном.
Говядина
Больше всего железа можно получить с говяжьей печенью. Если вам не нравится такое блюдо, остановите свой выбор на говяжьем фарше с низким содержанием жира с меньшим количеством насыщенных жиров и холестерина, чем филе или вырезка.
Фасоль
Фасоль помогает снизить уровень холестерина / Фото Unsplash
Белая фасоль является хорошим источником железа, белка и клетчатки. Состав фасоли помогает снизить уровень холестерина, сахара в крови, поддержать оптимальный вес и улучшить пищеварение. Кстати, чтобы улучшить усвоение железа, стоит добавить к блюдам из фасоли лимонный сок или другие продукты, богатые витамином С.
Сухие завтраки
Зерновые каши для завтрака обычно обогащенные несколькими питательными веществами, среди которых:
- Витамин А.
- Витамины группы В: фолиевая кислота, ниацин, рибофлавин, тиамин, витамин В6 и витамин В12.
- Витамин D.
- Кальций.
- Железо.
Выбирайте цельнозерновые хлопья с большим количеством клетчатки и низким содержанием сахара.
Чечевица
Чечевица является источником минералов / Фото Unsplash
Чечевица и нут особенно важны для людей, которые придерживаются растительной диеты или поста. Бобовые является прекрасным источником белка, клетчатки, витаминов и минералов, среди которых – железо.
Шпинат
Шпинат является источником железа, который легко включить в свой рацион. Однако в шпинате железо образует оксалаты – соли щавелевой кислоты, которые практически нерастворимые, а следовательно недоступны для усвоения. Из 100 граммов тушеного шпината удастся усвоить 1,7% присутствующего там железа.
Тофу
Тофу изготавливают из сои, которая также богата железом. В отличие от мяса, тофу – это низкокалорийный, нежирный источник питательных элементов.
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