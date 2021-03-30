Железо – важный минерал, который не производится организмом самостоятельно. Он важен для выработки красных кровяных телец, поддержания функции мышечных клеток и образования гормонов. Чтобы получить суточную дозу железа, важно продумать сбалансированный рацион.

Мужчинам нужно около 8 миллиграмма железа в день, тогда как женщинам может потребоваться от 8 – 27 миллиграмма, в зависимости от периода менструального цикла, беременности или менопаузы. Если же вы регулярно пренебрегаете продуктами, которые содержат этот элемент (мясом, морепродуктами, тофу, бобами, чечевицей, кашами и шпинатом), вероятно, у вас проявятся симптомы дефицита железа. Среди самых распространенных выделяют усталость, одышку, головокружение и бледность.

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Вам могут понадобиться препараты с содержанием железа, если у вас анемия или состояния, которые истощают организм:

менструальные кровотечения,

период после операций,

почечная недостаточность,

опухоли или язвы желудка, которые провоцируют хронические кровотечения.

Однако легкие случаи дефицита можно устранить с помощью еды.

Пища с высоким содержанием железа