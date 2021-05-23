Звісно, відмовлятися від того, що давно ввійшло в рутину – важко, утім, згодом ви відчуєте покращення самопочуття, приплив сил та стабілізацію настрою. Які ще неочікувані зміни чекають на тих, хто зважився на відмову від алкоголю? Розглянемо 7 найпоширеніших соціальних та психологічних моментів.

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Ваше життя зміниться не так сильно, як ви можете очікувати



Що трапиться, якщо відмовитися від алкоголю / Фото Unsplash

Почнемо відразу з дефляції: у більшості випадків перехід на усвідомлене споживання алкоголю майже не змінить життя. Звичайно, є винятки з правил – ситуації із залежністю або оточення, яке не готове підтримати.

Відмова від алкоголю впливає на щоденну рутину і самопочуття менше, ніж вам може здатися.

Так, ви все так же будете насилу прокидатися вранці, якщо звикли засиджуватися за фільмами до пізньої ночі, відчувати слабкість, якщо не ходите в спортзал та страждати від поганого настрою, через дефіцит вітаміну D.

Користь для здоров'я в цьому випадку інвестиційна: всі переваги свого рішення ви відчуєте через кілька років. Єдине, що зміниться відразу ж – ви відчуєте, наскільки легшим є життя без похмілля.

Ви станете уважнішими до інших людей

Залишаючися тверезим, ви побачите, як змінюються ваші друзі після випитого: хто стає сміливішим, хто засмучується, хто негайно йде спати. Це допоможе краще зрозуміти, що потребують ваші близькі та зможете поговорити з ними про це після вечірки.

Ви навчитеся відмовлятися

Хоча ми живемо в прогресивний час, котрий пропагандує повагу до особистого простору, вживання алкоголю все ще сильно переплетено з соціальною взаємодією. Тож відповідь на питання, чому ви не п'єте, найкраще заготовити заздалегідь, щоб відразу скоротити кількість побічних питань. Запитувати будуть і при повній відмові від алкоголю, і коли ви обмежитеся одним бокалом.

Причин для переходу на усвідомлене споживання може бути маса, але нейтральна відповідь полегшить потенційно стресову ситуацію. Оскільки повторювати відповідь доведеться часто і довго, ви зможете протестувати різні версії відмов.

Ви навчитеся ігнорувати засудження



Що трапиться при відмові від алкоголю / Фото Unsplash

Люди, які не бачать проблеми в інтрузивних питаннях, швидше за все, не бачитимуть проблеми в тому, щоб висловити свою думку з приводу вашої відмови від алкоголю. Як і в попередньому пункті, реакцію на такі висловлювання краще продумати заздалегідь.

В ідеалі варто знайти партнера, який буде на вашому боці й в разі критичного перевантаження зможе відбити чергову атаку.

Ви полюбите проводити час інакше

Щоб зробити відмову від алкоголю плавною, досліджуйте ринок альтернативних розваг: спорту, настільні ігри, культурні події. Швидше за все, розваги доведеться комбінувати й навчитися вчасно діставати джойстик від PlayStation.

Ви розберетеся в ринку безалкогольних напоїв

Замість вина або коктейлів можна насолоджуватися купою інших напоїв, тим більше що їх різноманітність так само велика, як і кількість сортів винограду. Сік манго, японські газованої води, безалкогольне вино – все це чекає вас по той бік огорожі. Крім цього, безліч цих напоїв справді значно смачніші, аніж важкий алкоголь.

Голова болітиме частіше



Чому варто відмовитися від алкоголю / Фото Unsplash

Чим рідше ви будете пити, тим чіткіше будете відчувати наслідки від алкоголю. Якщо пляшка пива завершує кожну вечерю, організм швидко звикає та підлаштовується під цей стиль життя. Келих шампанського на Новий рік або один сидр відгукнуться головним болем, навіть якщо раніше на вас не впливала навіть значно більша доза.