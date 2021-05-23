Конечно, отказываться от того, что давно вошло в рутину – трудно, впрочем, впоследствии вы почувствуете улучшение самочувствия, прилив сил и стабилизацию настроения. Какие еще неожиданные изменения ждут тех, кто решился отказаться от алкоголя? Рассмотрим 7 самых распространенных социальных и психологических моментов.

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Ваша жизнь изменится не так сильно, как вы можете ожидать



Что случится, если отказаться от алкоголя / Фото Unsplash

Начнем сразу с дефляции: в большинстве случаев переход на осознанное потребление алкоголя почти не изменит жизни. Конечно, есть исключения из правил – ситуации с зависимостью или окружение, которое не готово поддержать вас.

Отказ от алкоголя влияет на ежедневную рутину и самочувствие меньше, чем вам может показаться.

Да, вы все так же будете с трудом просыпаться утром, если привыкли засиживаться за фильмами до поздней ночи, чувствовать слабость, если не ходите в спортзал и страдать от плохого настроения, из-за дефицита витамина D.

Польза для здоровья в этом случае инвестиционная: все преимущества своего решения вы почувствуете через несколько лет. Единственное, что изменится сразу же – вы почувствуете, насколько легче жить без похмелья.

Вы станете более внимательными к другим людям

Оставаясь трезвым, вы увидите, как меняются ваши друзья после выпитого: кто становится смелее, кто огорчается, кто немедленно идет спать. Это поможет лучше понять, что требуют ваши близкие и сможете поговорить с ними об этом после вечеринки.

Вы научитесь отказываться

Хотя мы живем в прогрессивное время, которое пропагандирует уважение к личному пространству, употребление алкоголя все еще сильно переплетено с социальным взаимодействием. Поэтому ответ на вопрос, почему вы не пьете, лучше заготовить заранее, чтобы сразу сократить количество дополнительных вопросов. Спрашивать будут и при полном отказе от алкоголя, и когда вы ограничитесь одним бокалом.

Причин для перехода на осознанное потребление может быть много, но нейтральный ответ облегчит потенциально стрессовую ситуацию. Поскольку повторять ответ придется часто и долго, вы сможете протестировать различные версии отказов.

Вы научитесь игнорировать осуждения



Что случится при отказе от алкоголя / Фото Unsplash

Люди, которые не видят проблемы в интрузивных вопросах, скорее всего, не будут видеть проблемы в том, чтобы выразить свое мнение по поводу вашего отказа от алкоголя. Как и в предыдущем пункте, реакцию на такие высказывания лучше продумать заранее.

В идеале стоит найти партнера, который будет на вашей стороне и в случае критической перегрузки сможет отбить очередную атаку.

Вы полюбите проводить время иначе

Чтобы сделать отказ от алкоголя плавным, исследуйте рынок альтернативных развлечений: спорт, настольные игры, культурные события. Скорее всего, развлечения придется комбинировать и научиться вовремя доставать джойстик от PlayStation.

Вы разберетесь в рынке безалкогольных напитков

Вместо вина или коктейлей можно наслаждаться кучей других напитков, тем более что их разнообразие так же велико, как и количество сортов винограда. Сок манго, японские газированной воды, безалкогольное вино – все это ждет вас по ту сторону изгороди. Кроме этого, множество этих напитков действительно значительно вкуснее, чем тяжелый алкоголь.

Голова будет болеть чаще



Почему стоит отказаться от алкоголя / Фото Unsplash

Чем реже вы будете пить, тем четче будете чувствовать последствия от алкоголя. Если бутылка пива завершает каждый ужин, организм быстро привыкает и подстраивается под этот стиль жизни. Бокал шампанского на Новый год или один сидр, откликнутся головной болью, даже если ранее на вас не влияла более значительная доза.