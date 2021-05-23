Конечно, отказываться от того, что давно вошло в рутину – трудно, впрочем, впоследствии вы почувствуете улучшение самочувствия, прилив сил и стабилизацию настроения. Какие еще неожиданные изменения ждут тех, кто решился отказаться от алкоголя? Рассмотрим 7 самых распространенных социальных и психологических моментов.

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Ваша жизнь изменится не так сильно, как вы можете ожидать

Что случится, если отказаться от алкоголя
Что случится, если отказаться от алкоголя / Фото Unsplash

Начнем сразу с дефляции: в большинстве случаев переход на осознанное потребление алкоголя почти не изменит жизни. Конечно, есть исключения из правил – ситуации с зависимостью или окружение, которое не готово поддержать вас.

Да, вы все так же будете с трудом просыпаться утром, если привыкли засиживаться за фильмами до поздней ночи, чувствовать слабость, если не ходите в спортзал и страдать от плохого настроения, из-за дефицита витамина D.

Польза для здоровья в этом случае инвестиционная: все преимущества своего решения вы почувствуете через несколько лет. Единственное, что изменится сразу же – вы почувствуете, насколько легче жить без похмелья. 

Вы станете более внимательными к другим людям

Оставаясь трезвым, вы увидите, как меняются ваши друзья после выпитого: кто становится смелее, кто огорчается, кто немедленно идет спать. Это поможет лучше понять, что требуют ваши близкие и сможете поговорить с ними об этом после вечеринки.

Вы научитесь отказываться

Хотя мы живем в прогрессивное время, которое пропагандирует уважение к личному пространству, употребление алкоголя все еще сильно переплетено с социальным взаимодействием. Поэтому ответ на вопрос, почему вы не пьете, лучше заготовить заранее, чтобы сразу сократить количество дополнительных вопросов. Спрашивать будут и при полном отказе от алкоголя, и когда вы ограничитесь одним бокалом.

Причин для перехода на осознанное потребление может быть много, но нейтральный ответ облегчит потенциально стрессовую ситуацию. Поскольку повторять ответ придется часто и долго, вы сможете протестировать различные версии отказов.

Вы научитесь игнорировать осуждения

Що трапиться при відмові від алкоголю
Что случится при отказе от алкоголя / Фото Unsplash

Люди, которые не видят проблемы в интрузивных вопросах, скорее всего, не будут видеть проблемы в том, чтобы выразить свое мнение по поводу вашего отказа от алкоголя. Как и в предыдущем пункте, реакцию на такие высказывания лучше продумать заранее.

В идеале стоит найти партнера, который будет на вашей стороне и в случае критической перегрузки сможет отбить очередную атаку.

Вы полюбите проводить время иначе

Чтобы сделать отказ от алкоголя плавным, исследуйте рынок альтернативных развлечений: спорт, настольные игры, культурные события. Скорее всего, развлечения придется комбинировать и научиться вовремя доставать джойстик от PlayStation.

Вы разберетесь в рынке безалкогольных напитков

Вместо вина или коктейлей можно наслаждаться кучей других напитков, тем более что их разнообразие так же велико, как и количество сортов винограда. Сок манго, японские газированной воды, безалкогольное вино – все это ждет вас по ту сторону изгороди. Кроме этого, множество этих напитков действительно значительно вкуснее, чем тяжелый алкоголь.

Голова будет болеть чаще

Чому варто відмовитися від алкоголю
Почему стоит отказаться от алкоголя / Фото Unsplash

Чем реже вы будете пить, тем четче будете чувствовать последствия от алкоголя. Если бутылка пива завершает каждый ужин, организм быстро привыкает и подстраивается под этот стиль жизни. Бокал шампанского на Новый год или один сидр, откликнутся головной болью, даже если ранее на вас не влияла более значительная доза. 