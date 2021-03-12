Кожна жінка мріє якнайдовше зберегти здоров'я та молодість. Втім, нерідко їх спосіб життя призводить до зворотнього ефекту. Про основні помилки, які провокують передчасне старіння, розповіла нутриціологиня та тренерка зі здоров'я Крістіна Левченко

На думку Крістіни Левченко, краса – це чиста, сяюча зсередини шкіра без прищів і подразнень, що не потребує тонального крему та рум'ян. Це блискучі очі без жовтизни, почервонінь і темних кіл. Міцне волосся і нігті без білих плям. А також рівна постава, м'язовий тонус і адекватний відсоток жирової тканини без перекосів у "сухар фітнес-бікіні" або надлишкових жирових відкладень, що провокують запалення і старіння

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Але все перераховане легко розбивається об шкідливі звички та нездорову рутину. Тож що вбиває жіночу красу?

Недосип. Спати варто не менше 7 годин в темній, тихій та прохолодній кімнаті. Якщо є потреба – використовуй беруші та маску на очі. Недостатнє споживання води. Розрахуйте свою мінімальну норму (за схемою 30 мілілітрів на кілограм ваги) та додайте зверху 0,5 – 1 літр, якщо на дворі спека або ви займаєтеся спортом. Споживання рафінованих вуглеводів, молочки та глютену. Ці 3 вершники апокаліпсису в кишечнику, підступно відбиваються на стані вашої шкіри. Відмовившися від них на 2 тижні ви побачите різницю в дзеркалі. Алкоголь. Чим ми старші, тим складніше печінці справлятися з виведенням токсинів від спиртного. А алкоголь, прийнятий на ніч, скорочує глибоку фазу сну, яка якраз допомагає відновити захисні властивості організму, пам'ять та запускає процес регенерації клітин. Вживайте помірно або відмовтеся зовсім. Шкіра скаже спасибі. Дефіцит корисних жирів і повноцінних білків в харчуванні. У кожної другої дівчини на консультації, по аналізах крові та харчового щоденника, я бачу одне і те ж: надлишок простих вуглеводів, дефіцит білка та жирів. Їх недостатнє засвоєння внаслідок дисбалансу в роботі шлунково-кишкового тракту (низька кислотність, дефіцит ферментів підшлункової, застій у жовчному, жировий гепатоз печінки, дисбіоз). Дефіцити мікроелементів: цинк, залізо, мідь, кальцій, вітамін А, С, D, кремній, омега 3. Організм намагається вижити, відповідно йому не до краси.

Як казала в 90-х Кейт Мосс – немає нічого смачнішого, ніж відчувати себе худою. Так ось: немає нічого смачнішого, ніж відчувати себе здоровою, молодою (біологічно, цифра в паспорті другорядна) і повної енергії

Краса – це здоров'я. А здоров'я починається в тарілці.