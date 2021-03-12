Каждая женщина мечтает как можно дольше сохранять здоровье и молодость. Впрочем, нередко их образ жизни приводит к обратному эффекту. Об основных ошибках, которые провоцируют преждевременное старение, рассказала нутрициологиня и тренерша по здоровью Кристина Левченко.

По мнению Кристины Левченко, красота – это чистая, сияющая изнутри кожа без прыщей и раздражений, которая не требует тонального крема и румян. Это блестящие глаза без желтизны, покраснений и темных кругов. Крепкие волосы и ногти без белых пятен. А также ровная осанка, мышечный тонус и адекватный процент жировой ткани без перекосов в "сухарь фитнес-бикини" или избыточных жировых отложений, которые провоцируют воспаление и старения

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Но все перечисленное легко разбивается об вредные привычки и нездоровую рутину. Так что убивает женскую красоту?

Недосып. Спать следует не менее 7 часов в темной, тихой и прохладной комнате. Если есть необходимость – используй беруши и маску на глаза. Недостаточное потребление воды. Рассчитайте свою минимальную норму (по схеме 30 миллилитров на килограмм веса) и добавьте сверху 0,5 – 1 литр, если на дворе жара или вы занимаетесь спортом. Потребление рафинированных углеводов, молочки и глютена. Эти 3 всадники апокалипсиса в кишечнике коварно отражаются на состоянии вашей кожи. Отказавшись от них на 2 недели вы увидите разницу в зеркале. Алкоголь. Чем мы старше, тем сложнее печени справляться с выведением токсинов от спиртного. А алкоголь, принятый на ночь, сокращает глубокую фазу сна, которая как раз помогает восстановить защитные свойства организма, память и запускает процесс регенерации клеток. Употребляйте умеренно или откажитесь совсем. Кожа скажет спасибо. Дефицит полезных жиров и полноценных белков в питании. В каждой второй девушки на консультации, по анализам крови и пищевого дневника, я вижу одно и то же: избыток простых углеводов, дефицит белка и жиров. Их недостаточное усвоение вследствие дисбаланса в работе желудочно-кишечного тракта (низкая кислотность, дефицит ферментов поджелудочной, застой в желчном, жировой гепатоз печени, дисбиоз). Дефициты микроэлементов: цинк, железо, медь, кальций, витамин А, С, D, кремний, омега 3. Организм пытается выжить, соответственно ему не до красоты.

Как говорила в 90-х Кейт Мосс – нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой. Так вот: нет ничего вкуснее, чем ощущать себя здоровой, молодой (биологически, цифра в паспорте второстепенная) и полной энергии!

Красота – это здоровье. А здоровье начинается в тарелке.