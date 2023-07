Апельсиновый сок особенно богат сахаром, хотя обычно это просто натуральный сахар из апельсинов.

Кроме большого содержания витамина C, апельсиновый сок содержит другие ключевые питательные вещества, в частности фолиевую кислоту и калий. Кроме того, он содержит уникальное растительное соединение под названием гесперидин, которое может помочь поддерживать нормальное кровяное давление и другие положительные результаты для здоровья. сердца", – рассказала диетология Лорен Манакер.

Полезен ли апельсиновый сок

Лишь 100% натуральный апельсиновый сок может являться частью сбалансированной и здоровой диеты.

"Апельсиновый сок действительно содержит источник углеводов в виде сахара, однако 100% апельсиновый сок не содержит добавленных сахаров. Вы можете купить его с мякотью для небольшого увеличения количества клетчатки", – отметила диетология Кэролайн Томасон.

Выбирайте напиток, приготовленный из 100% сока, а не апельсиновый напиток, приготовленный с добавлением сахара. Также вы можете выжать апельсиновый сок самостоятельно дома.



Снижает риск инсульта

"Потребление апельсинового сока связано с уменьшением риска ишемического инсульта на 22% у мужчин и на 19% понижением риска ишемического инсульта у женщин", – отмечает диетология Лорен Манакер.

Борется с камнями в почках

Диетология Каролайн Томасон утверждает, что употребление апельсинового сока научно связано с предотвращением образования камней в почках. Фактически, исследование, опубликованное в Клиническом журнале Американского общества нефрологов, в котором приняли участие почти 200 000 человек, показало, что "употребление кофе, чая, пива, вина и апельсинового сока связано с более низким риском" образования камней в почках.

Уменьшает воспаление тела

Воспаление может нанести вред практически всем частям тела с головы до ног, но добавление небольшого количества апельсинового сока в рацион каждый день может помочь предотвратить его на начальном этапе.

Исследование 2012 года, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, что у взрослых без ожирения с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, получавших 500 мл апельсинового сока в течение 3 месяцев, имели гораздо меньшее воспаление, чем те, получавшие ту же порцию сока.



Улучшает вес

Некоторые исследования показывают, что люди, регулярно употребляющие апельсиновый сок, могут быть менее склонны к связанным с весом состояниям, таким как ожирение, чем те, кто воздерживается от него.

Исследование 2012 года, опубликованное в журнале BMC Nutrition Journal, показало, что люди, регулярно употреблявшие апельсиновый сок, имели не только лучшее общее качество диеты, но и меньший риск ожирения.

"Если в сок не добавляется сахар, а сок сделан из настоящих апельсинов, он может быть полезным дополнением к сбалансированной диете", – отметила Манакер.

Снижает риск холестирина

Если у вас наблюдается высокий уровень холестерина, добавьте в свой рацион немного апельсинового сока.

Согласно исследованию, опубликованному в Журнале сельскохозяйственной и пищевой химии, у людей, потреблявших более 200 мл неконцентратного апельсинового сока в течение трех недель, наблюдалось снижение холестерина.

Улучшает иммунную систему

Если вы желаете укрепить свою иммунную систему, то апельсиновый сок вам в этом поможет.

Исследование 2021 года, опубликованное в Frontiers in Immunology, показало, что регулярное употребление апельсинового сока эффективно уменьшает воспаление, что может оказаться полезным для общего иммунного здоровья человека.



Снижает кровяное давление

Многие взрослые люди имеют высокое кровяное давление. Помочь его избежать может добавление в свой рацион апельсинового сока.

Исследование 2021 года, опубликованное в Европейском журнале питания, подтвердило, что среди группы из 159 человек, пивших апельсиновый сок достигли снижения артериального давления.