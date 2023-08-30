З міркувань екології все більше кав'ярень та ресторанів відмовляються від використання одноразових пластикових соломинок, а натомість подають напої з паперовими. І хоча це може бути хорошою альтернативою, це може серйозно нашкодити вашому організму.

До слова 4 головні помилки під час схуднення: ви також це робите

Чим шкідливі паперові соломинки

Нещодавнє дослідження показало, що альтернативні соломинки можуть вплинути на ваше здоров'я сильніше, ніж ви собі уявляєте. У ході експерименту науковці перевірили 39 марок соломинок та знайшли у низ групу синтетичних хімічних речовин, які можуть нашкодити не тільки людському організму, але й навколишньому середовищу.

Ці сполуки дуже повільно руйнуються та можуть зберігатися у ґрунті протягом тисяч років, і це й призвело до того, що їх називають "вічними хімікатами". Ще одна проблема полягає в тому, що їх пов'язують з цілою низкою проблем зі здоров'ям.



Паперові соломинки можуть бути небезпечними / Фото Pexels

Наприклад, через споживання цих хімічних сполук ваше тіло слабше реагуватиме на вакцини, підвищиться ризик захворювань щитоподібної залози та підвищиться рівень холестерину. Окрім того, впливають токсини й на пошкодження печінки та ризики раку нирок та яєчок.

Найбільше цих речовин вдалося виявити у паперових та бамбукових паличок, тож попри те, як екологічно це звучить, спробуйте уникати їх у закладах та вдома.

Соломинки, виготовлені з рослинних матеріалів, таких як папір і бамбук, часто рекламуються як більш стійкі та екологічні, ніж зроблені з пластику. Однак наявність PFAS у цих соломинках означає, що це не обов’язково так,

– пояснив один з авторів дослідження Тімо Гроффен.

Єдиними соломинками, у яких дослідники не виявили токсичних речовин, були сталеві, тож саме їх радять використовувати частіше. Вони також є багаторазовими, тому будуть більш корисними для довкілля та людського організму.