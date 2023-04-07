Куди краще використовувати спеціальні таблетки після консультацій з лікарями. Науковці провели величезний аналіз понад 100 досліджень і дійшли доволі однозначного висновку.

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Чи безпечні пігулки для абортів

Медичні експерти після огляду досліджень повідомили, що таблетки міфепристон та мізопростол безпечні й ефективні. Всього 0,31% жінок зіштовхуються з ускладненнями після медикаментозного аборту, який можна зробити протягом перших 12 тижнів вагітності.

Немає великої наукової двозначності щодо безпеки та ефективності таблеток для переривання вагітності,

– наголосив професор епідеміології та медицини Калеб Александер.

Проте можуть бути тимчасові побічні ефекти та ускладнення, як-от біль і кровотеча. Майже усі це відчувають, адже таблетки провокують викидень. "Це неприємний досвід. Кровотеча, природно, змушує людей хвилюватися", – сказала професорка репродуктивних наук Ушма Упадхяй.



Таблетки для аборту показую ефективність у 95% / Фото Pexels

Загалом наслідки медикаментозних абортів розділяють на кілька типів складності:

легкі (без медичного втручання) – нудота, діарея, блювання, головний біль, запаморочення, лихоманка, жар чи озноб;

помірні (можливе втручання лікарів за необхідності) – неповний аборт, маткова інфекція тощо;

серйозні (є великий ризик для здоров'я) – госпіталізація, переливання крові, інфекція, смерть.

Це не більш ризиковано, ніж якби вам зробили хірургічне втручання. Все дуже безпечно, з низьким ризиком ускладнень,

– додав медичний директор комплексного планування сім’ї Адам Джейкобс.

Протягом дослідження взяли до уваги 124 тисячі медикаментозних абортів і лише 2 з них завершились смертями – від інфекції та з невідомих причин. Водночас з 2000 року по червень 2022-го відповідні таблетки прийняли 5,6 мільйона жінок, а померли лишень 28 (тобто 0,0005%).