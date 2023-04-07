Вчені переконані, що всього один простий фізичний тест може передбачити тривалість життя людини. Розповідаємо, як виконати цю вправу і дізнатись прогноз на найближчі 6 років.

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Який тест допоможе передбачити тривалість життя

Експеримент провели дослідники з Бразилії, у ньому взяли участь понад 2 тисячі дорослих, віком від 51 до 80 років. Усі вони повинні були сісти та встати. Вправа оцінювалась за 10-бальною шкалою.

Вам потрібно встати, витягнути руки й у такому положенні присідати повільно. Так само встати з підлоги у положення стоячи. Найкраще це продемонструє відеопідказка від самих науковців.

За будь-яке використання опори (стіл, руки тощо) і невдалу спробу сісти чи встати було мінус 2 бали, за втрату рівноваги – мінус 1. Якщо вам вдалось набрати 8 – 10 очок, то ваше здоров'я чудове. Якщо до трьох балів – ризик захворювань у 5 разів вищий, ніж у тих, хто набрав максимум.

За період шестирічного дослідження померло 159 осіб, тобто рівень смертності становив 7,9%. Більшість цих смертей сталося у людей з низькими результатами тестів. Лише дві смерті мали піддослідні, які набрали сумарний бал 10,

– резюмували вчені.

Висновок доволі простий – ті, хто набрали хоча б 8 балів, протягом наступних 6 років помирали у 5 разів рідше, ніж ті, які мали до 3 балів. Дослідження показує значущість аеробної підготовки, підтримки гнучкості тіла, м'язової сили для продовження тривалості життя, тому не варто сприймати ці результати прямо.