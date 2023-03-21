Розповідаємо усю правду про роботу мікрохвильової печі та підігрівання їжі у ній, щоб ви більше ні за що не переживали.

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Чи стає їжа після мікрохвильової шкідливою

ВООЗ запевняє, що за правильного використання приладу причин турбуватись щодо випромінення немає. Небезпечним може стати розігрівання їжі у пластмасовому посуді, тому його варто уникати, пише BBC.

А що з їжею, спитаєте ви. Окремі експерименти виявили, що овочі можуть втрачати частину своєї поживної цінності. Чи не найбільше страждає броколі, яка може втратити 97% флавоноїдів. Але це радше виняток.



Не бійтесь мікрохвильової печі / Фото Pexels

Розігрівання у мікрохвильовій побудоване за принципом нагрівання молекул води. А мікрохвилі подібні до випромінювання від електричних лампочок або радіоприймача. Тому є абсолютно безпечними для нашого життя та здоров'я,

– наголошує дієтологиня Галина Сеник.

Експертка закликає берегти своє здоров'я та не вірити міфам. Ба більше, розігріта у мікрохвильовій їжа навіть краще зберігатиме вітаміни групи B. Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я нагадали, як користуватись цим електроприладом. При правильній експлуатації жодних небезпек для здоров'я чи їжі немає.

"Конструкція гарантує, що мікрохвилі містяться всередині печі та можуть бути присутні лише тоді, коли вона увімкнена, а дверцята закриті. Витік навколо та через скляні двері обмежується конструкцією до рівня, значно нижчого від рекомендованого міжнародними стандартами", – резюмують в організації.