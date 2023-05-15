Проте бувають випадки, коли це може нашкодити вашому організму. Розповідаємо, як чорнило, яке використовують для тату, впливає на людей.

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Які наслідки татуювань

Візерунок наноситься через крихітні проколи верхнього шару шкіри. Організм сприймає татуювання, як рану, і посилює макрофаги, щоб загоїти це місце. Водночас чорнило для татуювання важко піддається розщепленню.

Замість того, щоб розщеплюватися, фарба передається від макрофага до макрофага. Саме через це тату з часом деформується і стає нечітким. Виходить, що татуювання та імунна система тіла перебувають у постійному взаємозв'язку, який ніколи не припиняється.



Татуювання можуть впливати на організм / Фото Pexels

У довгостроковій перспективі невеликі ушкодження шкіри, нанесені професіоналом з використанням стерильного, гіпоалергенного обладнання та матеріалів, можуть навіть підтримувати імунні клітини, що поруч, в активному стані. Про це йдеться у деяких дослідженнях. Організм перебуває у стані підвищеної готовності, тому нібито краще здатний виявляти інші інфекції.

Якщо ваше тіло взагалі переносить татуювання, це означає, що імунна система адаптувалася,

– додає дерматологиня Марія Даніела Ерміда.

Найбільший ризик інфікуватись спричинений невідповідними умовами нанесення. Наприклад, візерунок "набивали" в антисанітарії, нестерильними голками тощо. Крім того, сама фарба може містити інгредієнти, які можуть викликати алергічну реакцію або виявитися шкідливими для здоров'я. Все через те, що різні кольори створюються за допомогою варіацій пігменту і розведення, а деякі містять матеріали, які можуть вважатися канцерогенними.