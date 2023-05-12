Йдеться про відомий всім храп: рідним зазвичай такі сусіди заважають спати, а от самі хропуни отримують геть інших масштабі наслідки.

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Як храп впливає на здоров'я

Дослідження кажуть, що поганий сон має фатальний вплив здоров'я серцевої системи та ослаблює імунітет. На цьому вчені не зупинились та продовжують вивчати роль нічного відпочинку у житті людини.

Відтак вдалось провести нове дослідження, яке стає вироком для хропунів. Особлива загроза чекає на людей з апное, що провокує гучне хропіння. Важливо розуміти, що такі звуки виникають внаслідок затримки дихання, а також людина може часто прокидатись вночі та втрачає якість відпочинку.

Дослідники у процесі вивчали стан за певними біомаркерами. У крові учасників знаходили молекули та вимірювали, наскільки добре збережена біла речовина мозку. Нагадаємо, що саме вона є важливою зв'язковою між різними частинами мозку.



Як сон впливає на здоров'я / Фото Pexels

Цікавила дослідників саме гіперінтенсивність білої речовини, що можна було відстежити за крихітними ураженнями під час скануванні мозку. Також вчені зважали на стан аксонів, що утворюють нервові волокна, які з'єднують нервові клітини.

Важливо виявити, що важке апное сну та зниження частоти повільного сну пов'язані з цими біомаркерами, оскільки лікування цих змін у мозку не існує, тому нам потрібно знайти способи запобігти їхньому виникненню або погіршенню,

– каже автор дослідження Дієго З. Карвальо.

Взяли участь в експерименті 140 людей, які страждали на апное сну. Їхній середній вік складав 73 роки. Вчені фіксували, скільки часу люди проводять саме у глибокому сні та виявили, що з кожними 10% зменшення повільного сну зростала кількість гіперінтенсивності білої речовини. Для організму це автоматично означало старіння на 2,3 роки.

Вчені дійшли висновку, що апное напряму пов'язане з підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера та інсульту.