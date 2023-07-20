Если вас начинает болеть горло – не игнорируйте первые симптомы, а постарайтесь как можно быстрее устранить проблему. Воспользуйтесь народной медициной, которая уже проверена годами.

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Полоскание соленой водой

Соль можно найти на кухне у каждой хозяйки. Это довольно экономичное решение и средство подходит практически всем.

Полоскание горла теплой соленой водой может успокоить боль в горле и убить вредные бактерии.

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Рекомендуется полоскать горло соленой водой не реже одного раза в час. Жидкость поможет вымыть раздражители и "является эффективным средством для уничтожения бактерий, разрыхления слизи и облегчения боли". Полоскание солью уменьшает боль и дискомфорт.

Полощите горло водой с солью 10 секунд, а затем выплюньте ее, пока не прополоскаете горло целым стаканом.

Мед

Мед часто называют лучшим средством от боли в горле. В сочетании с теплой чашкой чая или теплой водой с лимоном, мед может обеспечить вам лучшее самочувствие.

Мед очень успокаивает и обладает естественными антибактериальными свойствами, которые могут помочь избавиться от боли в горле.

Если ваша боль в горле переросла в кашель, то природные антибактериальные свойства свидетельствуют, что "мед даже эффективнее, чем средства от кашля".

Чтобы успокоить боль в горле, принимайте по одной столовой ложке меда один-два раза в день с чаем или теплой водой с лимоном.



Мед уменьшает боль в горле / Фото с Pexels

Имбирь

Имбирь лучше помогает при боли в горле, чем любое другое средство. Сделайте настойку из имбиря, затем сделайте глоток, ополосните горло в течение 30 секунд и, если сможете, проглотите жидкость.

Имбирь обладает естественными противовоспалительными свойствами и иммуностимулирующим действием в дополнение к обезболивающим свойствам, обеспечивающим временное облегчение боли.

Вы также можете употреблять не только настойку из имбиря, но и кусочки свежего имбиря. Чтобы улучшить эффект и избежать боли в горле, употребляйте его с медом и лимоном.

Наполните поллитровую консервную банку кусочками лимона, а затем добавьте сверху свеженатертый имбирь. Залейте все медом, закрутите крышкой и оставьте на 24 часа при комнатной температуре. Принимайте по ложке в день или добавляйте в теплый напиток. После использования хранить в холодильнике.

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Горячий душ

Сухой воздух может оказывать негативное влияние на наши дыхательные пути, так что это может быть причиной боли в горле.

Горячий пар разжижает слизь и увлажняет больное горло. Вдыхая пар теплого душа, можно успокоить боль в горле и открыть носовые пазухи.

Спрей для горла

Если натуральные средства не сработали, то стоит задуматься о спреях для горла. Они тоже достаточно эффективны и обеспечивают немедленное облегчение боли.