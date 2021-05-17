Блогерка ніколи не мала проблем з зайвою вагою. Дівчина дозволяла собі їсти все, що захоче, займалася танцями та вела активний спосіб життя. Але у 20 років вона почала поправлятися. Донья пояснює це зміною метаболізму, новою харчовою поведінкою та застосуванням гормональних протизаплідних препаратів.

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Замість домашньої їжі Донья обирала доставлення їжі, фастфуд та солодощі. Також на набір ваги вплинули закуски та солодкі напої, які дівчина замовляла в кінотеатрі. Донья зізнається, що часто саме вони були мотивацією піти на новий фільм.

Що стало мотивацією до схуднення

Донья вважає себе людиною без мотивації. Блогерка розповідає, що готова була прийняти себе з вагою в 90 кілограмів, однак в один момент усвідомила, що починає уникати зустрічей з друзями, оскільки соромиться свого тіла. Не останню роль в цій історії зіграв вплив сім'ї, яка почала висловлювати занепокоєння, виявивши, що Донья почала ховати їжу та заїдати стрес наодинці.

Останньою краплею стала весільна фотосесія: замовлене плаття не підійшло їй за розміром. Тоді дівчина серйозно задумалася про своє здоров'я і майбутнє та вирішила провести карантин з користю для тіла.

Як дівчині вдалося скинути вагу

Коли Донья почала худнути, її раціон складався з тих же продуктів, що і раніше. Однак їх кількість різко зменшилася. Вона не зациклювалася на кількості з'їдених калорій:

Якщо ви хочете вести здоровий спосіб життя, при якому можете їсти все в помірних кількостях – це можливо, хоч і дуже важко. Головне – раціонально підійти до харчування і розуміти, коли ви їсте від нудьги, а коли через голод.

За 4 місяці (з січня по травень 2020 року) їй вдалося схуднути з 90 до 74 кілограми, а до жовтня Донья важила вже 62 кілограми.

Що радить блогерка

Харчуватися правильно – не означає одноманітно

Улюбленою стравою Доньі залишаються фруктові боули, які можна зібрати з інгредієнтів, які подобаються саме вам. Дівчина вважає, що їсти потрібно тільки ту їжу, яка приносить задоволення, адже сліпе слідування порадам дієтологів призводить до зриву.

Крім того, дівчина вважає, що будь-яка страва стане кращою, якщо приготувати її на аерогрилі. Саме так дівчина привчила себе їсти більше овочів.

Стежити за інтервалом вживання їжі можна тільки перед сном

Донья не обмежувала себе в кількості спожитих порцій в день, але старалася не їсти за 2 години до сну.

Головне – зрозуміти навіщо це вам

Робіть це для себе, тому що ніхто не зробить цю роботу за вас. Потрібно змусити себе встати вранці і включитися в роботу, – розповідає блогерка.

Вона попереджає, що процес схуднення буде непростим, але весь цей шлях вартий кінцевого результату.

Займатися спортом можна і вдома

Під час карантину тренажерні зали були закриті. Але це не завадило дівчині виконувати тренування, не виходячи з дому. Донья проводила 30-хвилинні тренування на різні групи м'язів 2 – 4 рази в тиждень. Будь-яке з них можна було пропустити, замінивши на прогулянку. Блогерка підкреслює, що зі спортом має бути так само як і з харчуванням: вибирайте те, що подобається.

Знайдіть власний спосіб вимірювати прогрес

Щоденне зважування лише дратувало та не мотивувало блогерку до тренувань, тому вона завела звичку важитися раз на тиждень.

Зверніться за допомогою

Підтримка близьких така ж важлива для результату, як і внутрішня мотивація. Чоловік Доньї не дорікав за зайву вагу та дбав про її здоров'я в процесі схуднення. Протягом останнього року він всіляко підтримував дівчину: разом з нею поміняв і свої звички харчування, відмовившись від продуктів, які виключила Донья.

Як скинути 30 кілограмів – Відео з каналу DoniaLuvsU