Зіркова тренерка Аніта Луценка нагадала про те, що таке целюліт та як з ним боротися.

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Целюліт залежить від декількох факторів:

Жирова клітина збільшена у розмірі. Для того, щоб її зменшити треба менше їсти.

Набряклість – буває через сіль, нестачу води або алкоголь. Тому для боротьби добре підійде масаж або тренування – вони також є лімфодренажними та набряклість зменшиться.

Жіноча шкіра тонша, чим чоловіча, тому у них недоліки менш помітні. Як можна ущільнити шкіру? Використовувати скраби, креми та силові тренування.

Тому Аніта Луценко наголосила, що має бути акцент на трьох факторах – харчування, масаж і тренування.

Також тренерка розповіла, чи допомагає сауна боротися із зайвими кілограмами.

Якщо ви зважилися після походу до сауни та побачили на вагах мінус один кілограм, то це скоріше за все пішла вода,

– сказала тренерка.

Проте додала, що є один позитивний момент. Наприклад, коли ми хворіємо, підіймається температура до 38 – 40 градусів, то наш організм намагається охолодитися. І витрачає на це багато енергії.

"Те ж саме відбувається і в сауні чи жаркому приміщені – наше тіло намагається охолонути й на це витрачаються додаткові калорії", – зазначила тренерка.

Тому так, певною мірою ми худнемо в сауні, проте це не зрівняється, наприклад, з правильним харчуванням,

– підсумувала Луценко.