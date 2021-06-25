Чай матча: які корисні властивості має та кому небезпечно його пити

Матча – це різновид зеленого чаю, який має більше амінокислот, особливо теаніну. За словами медиків, цей напій здатний покращувати увагу і підвищити продуктивність.

Крім чашки кави, підбадьорити людину може ще й матча. Якщо пити цей зелений чай постійно, то він буде навіть більш ефективним, ніж кава. При регулярному вживанні матчі людина краще зможе протистояти стресу, не втрачаючи працездатність.

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За словами вчених, матча має антистресовий ефект завдяки теаніну. Цією амінокислотою багатий зелений чай, а також гриби. Матча відрізняється від інших чаїв своїм складом і методом приготування.

Щоб підвищити в цьому чаї вміст амінокислот, листя перед збиранням накривають, адже потрібно заблокувати потрапляння світла. Так чайне дерево стоїть близько 20 днів і лише потім листя збирають та подрібнюють в порошок.



Чай матча / Фото Shape Magazine

Інший зелений чай, який називається сенча, багатший на кахетини. Завдяки цим органічним сполукам організм легше справляється з окислювальним стресом. Завдяки зеленим чаям, в яких багато кахетинів, можна уповільнити старіння клітин і шкіри як органу зокрема, запобігти розвиткові пухлин, позбавитися токсинів, підвищити імунітет і навіть схуднути.

Як готувати матчу

Якщо людина п'є 2 – 3 чашки зеленого листового чаю на день, то в більшості випадків проблем зі здоров'ям не спостерігається. Проте матчу заварюють з порошку, тому іноді з ним можна переборщити.



Приготування матчі / Фото Jeanine and Jack

Кому не можна пити

Вагітним.

Мамам, які годують груддю.

Людям, які мають проблеми зі шлунком (особливо з підвищеною кислотністю).

Людям з гіпертонією.

Якщо у людини зайва чашка кави викликає перезбудження, стає недобре, болить голова, то схожу реакцію може викликати й чай матча. Тому важливо:

Не пити матчу перед сном (не пізніше, ніж за 4 години).

Не пити цей чай, якщо він заварений кілька годин тому, а тим більше вчорашній.

Не класти в порцію більше, ніж 5 грамів порошку, якщо тільки починаєте пити чай матчу.

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Крім того, можна спробувати експериментувати. Наприклад, почати з пропорції 1 грам на 100 мілілітрів води або 150 молока (якщо готуєте матча-лате). Після цього обов'язково спостерігати за своїм самопочуттям, щоб зрозуміти, яка порція дасть енергію та не погіршить стану.