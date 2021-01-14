Через свої тонізуючі властивості та насичений смак, матча чай входить в список найбільш трендових продуктів сучасності. Втім, чи й справді цей вид чаю настільки корисний? Сьогодні – розберемо особливості популярного напою.

Перша особливість цього напою в тому, що листки для його майбутнього приготування збирають лише один раз на рік. А, щоб чайні кущі не піддавалися дії сонячного проміння, їх затіняють за кілька тижнів до збору, повідомляє Корисно 24. В такий спосіб з чаю усувають гіркоту та підсилюють солодкі відтінки. А також – підвищують вміст амінокислот.

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Японський чай відрізняється й формою. Його отримують з висушених молодих чайних листків, відсіюючи прожилки та стебла. Відібрану сировину перетирають в порошок в кам'яних жорнах. При приготуванні чаю, отриманий порошок частково розчиняється в гарячій воді, що збільшує кількість корисних антиоксидантів і вітамінів.

Існує щонайменше 9 причин, які змусять вас спробувати та полюбити матчу.

Матча містить велику кількість антиоксидантів



Матча чай / Фото Pexels

Антиоксиданти – це речовини та ферменти, що відповідають за боротьбу з вільними радикалами та омолоджують шкіру.

Чай матча містить в 100 разів більше епіґаллокатехіну (EGC) ніж будь-який інший чай.

EGC – найсильніший антиоксидант з чотирьох основних чайних катехінів. Його дія у декілька раз сильніша, аніж вітаміни C і E.

У матчі 60% катехінів – це EGC. Дослідження стверджують, що регулярне вживання матчі допомагає запобігти пошкодженню клітин та знизити ризик хронічних захворювань.

Седативний ефект

Матча вважається незамінним напоєм для медитацій японських дзен-ченців. Це пов'язано з розслабляючим ефектом напою, який не провокує сонливості.

Така дія зумовлена L-тіаніном, що міститься в листах чаю. L-тіанін стимулює вироблення альфа-хвиль, які підвищують стресостійкість та енергетичні запаси організму.

Покращує пам'ять і концентрацію уваги

L-теанін допомагає виробляти дофамін і серотонін. Ці речовини не лише відповідають за хороший настрій, але й позитивно впливають на концентрацію уваги та запам'ятовування нової інформації.

Крім того, матча містить більш концентровану кількість кофеїну, ніж зелений чай. Багато досліджень пов'язують вживання кофеїну з поліпшенням функції мозку.

Підвищує рівень енергії та витривалості

Ряд досліджень показав, що чай збільшує фізичну витривалість на 24%. Така дія викликана поєднанням кофеїну та L-тіаніну. Енергетичний ефект від чашки матча може тривати 6 годин, при цьому він не супроводжується нервозністю і гіпертонією.

Спалює калорії

Чай матча прискорює метаболізм та допомагає організму спалювати жир. Особливо помітно ефект проявляється, якщо поєднувати вживання матчі з спортивними навантаженнями.

Очищає організм

Хлорофіл, який зберігається в напої не лише забарвлює чай в яскраво-зелений колір, але є потужним детоксикантом, здатним природно видаляти важкі метали і хімічні токсини з організму.



Як приготувати матча-чай / Фото Pexels

Зміцнює імунну систему

Катехіни в зеленому чаї матча мають антибіотичні властивості, які підтримують загальний стан здоров'я. Крім того, всього лише одна чашка матчу забезпечує значну кількість калію, вітаміну А і С, заліза, білка і кальцію.

Нормалізує рівні холестерину

Дослідження показують, що люди, які регулярно вживають зелений чай мають нижчий рівень шкідливого холестерину і вищий рівень хорошого холестерину. Люди, які п'ють зелений чай матча на 11% менш схильні до розвитку серцевих захворювань в порівнянні з тими, хто вживає каву чи чорний чай.

Захищає печінку

Печінка відіграє центральну роль у виведенні токсинів, метаболізмі ліків та переробленні поживних речовин. Дослідження показали, що матча може допомогти захистити цей орган.

В одному дослідженні 80 людей із неалкогольною жировою хворобою печінки отримували плацебо або 500 міліграмів екстракту зеленого чаю щодня протягом 90 днів. Через 12 тижнів екстракт зеленого чаю значно знизив рівень ферментів печінки. Саме підвищений рівень цих ферментів є маркером пошкодження печінки.



Як заварювати матча-чай / Фото Pexels

Як правильно заварювати чай матчу

Для того, щоб приготувати цей напій, потрібно взяти половину чайної ложки матчі і покласти її в спеціальну велику низьку чашку – матчу-дзяван. Потім нагріти до 70–80 градусів воду, влити її в матчу-дзяван та збити напій до утворення піни за допомогою бамбукового чайного вінчика.

В залежності від ваших уподобань, чай заварюють двома способами: койта (міцний) і уступ (слабкий). Різниця полягає лише в дозуванні. Для порції міцного чаю потрібно 5 грамів чаю на 80 мілілітрів води. Для слабкого чаю – 2 грами чаю на 50 мілілітрів.

Протипоказання

Попри перераховані переваги, напої, які мають в складі кофеїн не рекомендується вживати перед сном. Також вченими було виявлено, що листя зеленого чаю містять свинець, всмоктуючи його з повітря на плантаціях.

Якщо з класичного зеленого чаю 90% елементу викидається разом з листям, то з чаю матча в наш організм потрапляє деяка кількість свинцю. Це не означає, що слід повністю відмовитися від вживання цього чаю, однак і захоплюватися ним не варто.

Як вибрати чай матчу

В першу чергу слід звертати увагу на колір: він повинен бути яскраво-зеленим. Слід віддавати перевагу органічним видам чаю. Упаковка та країна-виробник не мають значення, а ось ціна – так. Купуючи дешевий чай, ви наражаєтеся на небезпеку, що в ньому знаходяться домішки, які зіпсують враження від цього напою.