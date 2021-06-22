Полуниця – регулює рівень цукру в крові

Полуниця знижує рівень цукру в крові та рівень інсуліну після їжі. Вчені вважають, що ключовий антиоксидант цієї ягоди блокує активність ферменту, який відповідає за розщеплення крохмалю на простий цукор.

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Завдяки цьому знижується рівень цукру в крові та відповідь на інсулін, що є ключовим фактором, який впливає на контроль ваги. Оскільки інсулін переносить надлишок цукру в жирові клітини.



Полуниця / Фото The Atlantic

Малина – підсилювач метаболізму

Доведено, що малина містить природну речовину, яка називається кетон. Вона запобігає збільшенню загального, а також вісцерального (внутрішнього) жиру.



Малина / Фото Gardenia

Чорниця – зниження жиру

В дослідженні на тваринах, де щури 2% свого раціону споживали чорницю, дивовижний результат був вже через 90 днів: значно менше жиру на животі, зниження жиру в крові, зниження рівня холестерину, покращення рівня цукру та інсуліну в крові.



Чорниця / Фото Healthline

Ягоди є приголомшливим джерелом клітковини, ще одним ключовим фактором для контролю ваги. Дослідження показали, що на кожен грам з'їденої клітковини людина усуває 7 калорій, тому споживання рекомендованих 25 – 35 грамів щодня може допомогти позбутися майже від 300 калорій.

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Крім втрати ваги, ягоди підвищують щільність кісткової тканини, підтримують здоровий зір, захищають від ультрафіолетових променів сонця, знижують ризик раку та хвороби Паркінсона, борються з інфекціями та підтримують мозок молодим.