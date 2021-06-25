Чай матча: какие полезные свойства имеет и кому опасно его пить

Матча – это разновидность зеленого чая, который имеет больше аминокислот, особенно теанина. По словам медиков, этот напиток способен улучшать внимание и повысить продуктивность.

Кроме чашки кофе, подбодрить человека может еще и чай матча. Если пить этот зеленый чай постоянно, то он будет даже более эффективным, чем кофе. При регулярном употреблении матче человек лучше сможет противостоять стрессу, не теряя работоспособность.

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По словам ученых, матча обладает антистрессовым эффектом благодаря теанину. Этой аминокислотой богатый зеленый чай, а также грибы. Матча отличается от других чаев по своему составу и методом приготовления.

Чтобы повысить в этом чае содержание аминокислот, листья перед уборкой накрывают, ведь нужно заблокировать попадание света. Так чайное дерево стоит около 20 дней и только потом листья собирают, измельчают в порошок.



Чай матча / Фото Shape Magazine

Другой зеленый чай, который называется сенча, более богатый кахетином. Благодаря этим органическим соединениям организм легче справляется с окислительным стрессом. Благодаря зеленым чаям, в которых много кахетинов, можно замедлить старение клеток и кожи как органа в частности, предотвратить развитие опухолей, избавиться от токсинов, повысить иммунитет и даже похудеть.

Как готовить матчу

Если человек пьет 2 – 3 чашки зеленого листового чая в день, то в большинстве случаев проблем со здоровьем не наблюдается. Однако матча заваривают из порошка, поэтому иногда с ним можно переборщить.



Приготовление матча / Фото Jeanine and Jack

Кому нельзя пить

Беременным.

Мамам, которые кормят грудью.

Людям, имеющим проблемы с желудком (особенно с повышенной кислотностью).

Людям с гипертонией.

Если у человека лишняя чашка кофе вызывает перевозбуждение, становится нехорошо, болит голова, то похожую реакцию может вызвать и чай матча. Поэтому важно:

Не пить матча перед сном (не позднее, чем за 4 часа).

Не пить этот чай, если он заварен несколько часов назад, а тем более вчерашний.

Не класть в порцию более 5 граммов порошка, если только начинаете пить чай матча.

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Кроме того, можно попробовать экспериментировать. Например, начать с пропорции 1 грамм на 100 миллилитров воды или 150 молока (если готовите матча-латте). После этого обязательно наблюдать за своим самочувствием, чтобы понять, какая порция даст энергию и не ухудшит состояния.