У нашому матеріалі розповідаємо, через що найчастіше сваряться люди та як це впливає на їхні відносини. Маленький спойлер: справи кепські, якщо справа дійшла до дітей.

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Про що сваряться люди та як це впливає на стосунки

Дослідження 2021 року було присвячене темам конфліктів у парах. За допомогою опитувань вчені змогли прослідкувати унікальні тенденції серед сварок, які виникають серед партнерів.

Цікаво, що найчастіше люди сваряться через проблеми у спілкуванні. Популярності набула і тема виховання дітей, про яку повідомили 30% батьків з вибірки. Серед інших тем також були особисті чи партнерські звички, домашні справи, фінанси, ухвалення рішень, проведення часу, секс, зависання у ґаджетах та інші.



Сварки можуть бути корисними / Фото Pexels

Згідно з результатами, задоволеність стосунками була обернено пропорційна або зменшувалася у тих, хто частіше свариться через виховання дітей, фінанси і секс. Стосунками були задоволені ті, хто мав конфлікти через домашні справи та планування часу. Тобто спілкування, фінанси, виховання дітей і секс асоціювалися зі збільшенням дисфункціональної конфліктної поведінки.

Розуміння того, як джерела конфлікту впливають на стосунки, може допомогти парам вирішувати конфлікт, щоб зберегти стосунки,

– зазначають вчені.

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