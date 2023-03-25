Використати такий хліб можна лише за умови, що на ньому немає плісняви, грибів чи дивної білої плівки. Розповідаємо, що ж саме можна зробити.

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Що робити з черствим хлібом

Спробуймо приготувати просту і доволі смачну страву. Нам навіть не буде потрібна духовка. Знадобляться такі продукти:

120 грамів черствого хліба;

300 мілілітрів молока;

45 грамів фети;

5 столових ложок олії;

чайна ложка перцю чилі;

чайна ложка паприки;

чорний перець;

петрушка;

2 яйця;

сіль.

Нарізаємо хліб на дрібненькі шматочки, а в іншу миску додаємо олію та яйця. Ретельно змішуємо та доливаємо молоко. Сиплемо чорний перець, чилі, паприку, сіль та петрушку. Ще раз все перемішуємо.

"Підключаємо" до страви фету та нарешті додаємо черствий хліб. Робимо з цього однорідну масу й паралельно розігріваємо сковороду. Викладаємо усе й готуємо на повільному вогні, накривши кришкою. Чудово доповнить страву моцарела, яку можна покласти зверху. Біля плити стоїмо 10 хвилин та спішимо смакувати незвичайну страву.



Черствий хліб можна врятувати / Фото Pexels

Якщо у вас немає бажання готувати, то черствий хліб все ще можна зробити свіжим. Ріжемо його шматочками по 2 сантиметри й збризкуємо водою. Кладемо у мікрохвильову на 1 хвилину й отримуємо майже такий, як з магазину.