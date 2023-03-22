Статистика каже, що люди викидають близько 25 – 30 відсотків придбаних у магазинах харчових продуктів, адже вони псуються. Розповідаємо детальніше про правильне зберігання.

До слова Чи є шкідливою їжа, розігріта у мікрохвильовій печі

Як зберігати продукти, щоб вони залишались свіжими

Хліб

Одна з найпоширеніших помилок – зберігання хліба у поліетиленовому пакеті, адже тепло і закритий простір сприяють розвитку шкідливої мікрофлори.

Найкраще місце – у глиняній хлібниці. Він точно не засохне і не втратить аромату. Ще один варіант – поставити у хлібниці з дерева чи лози. Їх не рекомендовано ставити на холодильник, адже конденсат псуватиме хліб.

Окрім цього, важливо не класти житній та пшеничний хліб разом. Якщо ж прагнете зберігати хліб тривалий час, не соромтесь його заморожувати та при потребі вживати.



Дотримуйтесь правил зберігання продуктів / Фото Pexels

Яйця

Їх необхідно зберігати окремо від інших продуктів. Все через пористу шкарлупу, яка може вбирати сторонні запахи. У холодильнику яйця можуть бути не більше 15 днів, якщо температура менш як 6°C. При такому режимі бактерії сальмонели не розмножуються. Якщо яйце тріснуло, найкращим варіантом буде його використання одразу.

Цікаво: класти яйця краще гострішим краєм донизу, тоді вони будуть свіжими протягом 3 тижнів.

Інші продукти

Загальні рекомендації щодо збереження решти продуктів наступні: