Статистика каже, що люди викидають близько 25 – 30 відсотків придбаних у магазинах харчових продуктів, адже вони псуються. Розповідаємо детальніше про правильне зберігання.
До слова Чи є шкідливою їжа, розігріта у мікрохвильовій печі
Як зберігати продукти, щоб вони залишались свіжими
Хліб
Одна з найпоширеніших помилок – зберігання хліба у поліетиленовому пакеті, адже тепло і закритий простір сприяють розвитку шкідливої мікрофлори.
Найкраще місце – у глиняній хлібниці. Він точно не засохне і не втратить аромату. Ще один варіант – поставити у хлібниці з дерева чи лози. Їх не рекомендовано ставити на холодильник, адже конденсат псуватиме хліб.
Окрім цього, важливо не класти житній та пшеничний хліб разом. Якщо ж прагнете зберігати хліб тривалий час, не соромтесь його заморожувати та при потребі вживати.
Дотримуйтесь правил зберігання продуктів / Фото Pexels
Яйця
Їх необхідно зберігати окремо від інших продуктів. Все через пористу шкарлупу, яка може вбирати сторонні запахи. У холодильнику яйця можуть бути не більше 15 днів, якщо температура менш як 6°C. При такому режимі бактерії сальмонели не розмножуються. Якщо яйце тріснуло, найкращим варіантом буде його використання одразу.
Інші продукти
Загальні рекомендації щодо збереження решти продуктів наступні:
- температура у морозильній камері має триматись на рівні -18°C, а в холодильнику +3 або +4;
- якщо швидко псуються, не зберігайте їх на дверці, адже там великий перепад температур;
- не заповнюйте холодильник повністю, щоб холодне повітря розподілялось рівномірно;
- протирайте овочі і фрукти перед тим, як класти у холодильник, і не зберігайте їх у пакетах.