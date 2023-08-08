Если на вашей кухне все еще нет гречки, спешите ее приобрести, ведь этот продукт может предоставить немало преимуществ вашему здоровью. Эта крупа может считаться полноценным белком и содержит все необходимые организму аминокислоты.
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Чем полезна гречка
Эта чудесная крупа может снизить уровень глюкозы в крови из-за вещества, содержащегося в ней, рутина. Кроме того, ученые уверены, что экстракты гречки могут лечить резистентность к инсулину. Поэтому добавление гречки в рацион может быть полезным для людей, страдающих диабетом или имеющих чувствительность к инсулину.
Этот продукт может повлиять и на риск сердечно-сосудистых заболеваний и снизить его. Рутин также является флавоноидом, который прекрасно защищает сердце и регулирует уровень "плохого" холестерина.
Удивительные свойства гречки не ограничиваются влиянием на сердце: оказывается, крупа обладает противораковыми свойствами и может снизить вероятность заболевания этой смертельной болезнью. Особые целебные свойства имеет шелуха зерен.
Гречка полезна для профилактики рака / Фото Pexels
Следует добавить гречку к своему питанию и людям, часто страдающим от запоров, ведь она поможет нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, зерна обладают сильными противовоспалительными свойствами и могут уменьшить раздражение кишечника.
И даже этот полезный продукт нужно употреблять ответственно. Гречка может вызвать аллергию у некоторых людей. Итак, если после ее употребления вы чувствуете тошноту, отеки или сыпь, попробуйте ограничить ее в своем рационе. Эксперты советуют употреблять не больше, чем 85 граммов гречки ежедневно – именно такое количество позволит вам получить максимум пользы и не навредить себе.