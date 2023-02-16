Медитація, вишивка, прогулянка, заварювання чаю, відпочинок у горах – стандартні речі, які робимо, щоб впоратись зі стресом. Чудово доповнить цей список кінна терапія, або ж іншим словом іпотерапія, – ще один варіант для покращення самопочуття.

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Що таке іпотерапія?

Це вид терапії, де за допомогою коней можна віднайти стан спокою та знизити рівень стресу. Важливо зазначити, що поруч повинен бути кваліфікований фахівець, який знається на цьому питанні.

Іпотерапія може мати різні спрямування: фізіотерапія і психологічна допомога. Звичайно, в основі лежить їзда верхи, проте лише цим не обмежується. Така терапія дає багато можливостей для пацієнта, що потребує реабілітації: задіювання дрібної моторики, розробляння м'язів, концентрація уваги. І, мабуть, одне з найважливіших – фактор заспокоювання. Людина може притулитись усім тілом до тварини, щоб відчути її тепло, дихання, серцебиття. У такі моменти виникає відчуття захищеності, безтурботності, пізнається щось нове, переборюються внутрішні страхи тощо.

Ба більше, дуже часто лікарі рекомендують іпотерапію людям, що мають аутизм, ДЦП, ПТСР (посттравматичний стресовий розлад), розсіяний склероз, СДУГ (синдром дефіциту уваги з гіперактивністю).

Як пише Insider, згідно з останніми дослідженнями, фізіотерапія з використанням коней при діагнозі ДЦП показала хороші результати. Такі пацієнти у більшості випадків змогли відновити грубу рухову функцію, як-от сидіння чи стояння.

Марія, син якої з народження має ДЦП, розповіла нам, що також зверталась за допомогою до іпотерапії.

Коли син був ще дитиною, ми з чоловіком возили його на ферму, де були коні. Звісно, там був фахівець, який із ним займався. Нашому Назарку дуже подобалось, він радів, коли ми туди їхали, і плакав, коли потрібно було йти геть,

– розповідає Марія.

Мати каже, що син став спокійнішим і сконцентрованішим. На щастя, хлопець може самостійно ходити та сидіти, тому батьки звертали увагу на те, щоб він отримував задоволення та нервова система хоч трохи не була в активній фазі збудження.

"На жаль, через деякий час цю ферму закрили і ми вже не мали куди його водити. Але син не забув про коней. Кожного дня Назар у комп'ютері дивиться різні відеоролики з ними. Попри те, що немає тісного контакту з твариною, він стає спокійнішим, навіть коли бачить коней віртуально", – зазначає Марія.

Психологічний фактор



Кінна терапія / Unsplash

Люди сьогодні живуть у стані стресу, тому кінна терапія може чудово допомогти впоратись із хвилюваннями. Окрім їзди верхи, можна й попіклуватись про тварину: розчесати гриву, нагодувати й напоїти, поміняти сіно, вивести на прогулянку чи просто провести свій час в оточенні коней.

Це чудова можливість на деякий час абстрагуватись від зовнішніх подразників, зайвих думок чи оточення. Та й взагалі, у такий спосіб можна урізноманітнити своє дозвілля, що може перерости навіть у хобі.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Марта Гнат