Кукурудзу можна легко придбати у будь-якому магазині, і цей недорогий овоч може дати чимало переваг вашому здоров'ю. Він складається переважно з нерозчинної клітковини та є дуже корисним для підтримання здорової ваги.

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Чим корисна кукурудза

Кукурудза має надзвичайно низький глікемічний індекс, а це означає, що вона ідеально підійде для людей, які намагаються контролювати рівень цукру, адже вона не спричиняє його різких стрибків.

Окрім того, є у цьому овочі й чимало вітамінів групи В та мінералів, що необхідні для підтримання здоров'я. Зокрема, у кукурудзі можна знайти мідь, залізо, марганець, магній та цинк. Втім, є у ній і чимало вуглеводів, тож людям, які страждають від діабету, слід вживати її обережно.

Також зважайте на те, що цей продукт не містить глютену та вкрай багатий на різні поживні речовини, тож стане чудовим доповненням до будь-якої збалансованої дієти. Втім, краще за все споживати кукурудзу у свіжому вигляді, адже сиропи та олії з неї втрачають свої корисні властивості та мають високий вміст солі, цукру чи жиру.

Багата кукурудза й на лютеїн та зеаксантин – дві сполуки, які відомі користю для здоров'я очей. Якщо ви споживатимете достатньо цих речовин, це допоможе запобігти катаракті та іншим захворюванням, пов'язаним з зором.



Кукурудза може покращити зір / Фото Pexels​

Варто додати до свого раціону кукурудзу й тим людям, які мають серйозні проблеми з травленням – харчові волокна, що містяться в ній, пов'язані зі зниженням ризику деяких проблем з кишківником.

Та попри усі корисні властивості кукурудзи варто зважати й на те, що цей продукт належить до тих, які є найбільш генетично модифікованими. Наприклад, у США 2016 року модифікованими виявилися 92% врожаю.

Та дослідження щодо того, чи справді це може нашкодити здоров'ю, досить обмежені та суперечливі. Один з експериментів не виявив серйозних відмінностей у поживній цінності звичайної кукурудзи та генетично модифікованої, тоді як інші показали, що додавання таких продуктів до раціону може нашкодити печінці та ниркам.