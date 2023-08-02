Если в вашем холодильнике до сих пор нет малины, поспешите ее приобрести. Эта терпкая ягода имеет не только уникальный вкус, который сможет дополнить много блюд, но и богата витаминами, антиоксидантами и минералами.

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Чем полезна малина

Не обращайте внимания на небольшой размер ягоды: она содержит больше витаминов, чем вы можете себе представить. Из нее вы можете получить и очень важный для работы сердца калий. Он влияет на снижение артериального давления, тогда как жирные кислоты омега-3, которые также есть в ягоде, способны снизить риски инсульта и болезней сердечно-сосудистой системы.

Есть в малине и минерал марганец, он нужен для поддержки здоровья костей и кожи и может помочь с регуляцией уровня сахара в крови.

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Вы могли и не подозревать, однако одна порция малины содержит 8 граммов клетчатки, что гораздо больше, чем большинство фруктов. Клетчатка помогает регулировать уровень сахара, артериальное давление и избавляться от "плохого" холестерина.



Малина богата клетчаткой / Фото Pexels

Полезна будет эта невероятная ягода и для тех людей, которые стремятся сбросить несколько лишних килограммов, ведь она прекрасно обеспечивает сытость, и после ее употребления вы не захотите сразу есть снова. Кроме того, в ягоде совсем немного сахара – всего 5 граммов на целую порцию.

Помните о высоком уровне антиоксидантов в ягоде – она может уберечь вас от многих заболеваний и укрепить иммунитет. А благодаря витамину С ваш организм будет производить больше коллагена, что положительно повлияет на состояние кожи и поможет сохранить ее свежей и упругой.