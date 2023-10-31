Вам точно приходилось слышать о йоге – древнеиндийских практиках, которые помогают развить выносливость, свободу и гибкость. Но если вы будете выполнять эти упражнения регулярно, вы сможете потерять несколько килограммов. О лучших асанах для похудения рассказала эксперт по йоге Шамли Патаре.

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Поза воина

Поза воина поможет вам подтянуть бедра и плечи, кроме того, вы сможете улучшить свою концентрацию. Чем дольше вы можете удерживать эту позу, тем лучше будут результаты. Всего за несколько минут в позе воина вы сможете существенно укрепить свой пресс и ягодицы.

Эта асана предназначена для улучшения баланса и подтяжки спины, ног и рук. Вы сможете улучшить вид живота и сделать его плоским, если сокращать мышцы в нем во время удержания положения.



Поза воина полезна для спины и пресса / Фото Pexels

Поза собаки мордой вниз

Эта поза может тонизировать все ваше тело из-за растяжения и напряжения определенных мышц в нем.

С помощью этой асаны вы можете укрепить руки, бедра, подколенные сухожилия и даже спину. При удержании этой позы вы должны сконцентрироваться на своем дыхании, а также привлечь мышцы, и в конечном итоге это поможет улучшить кровообращение.



Вне собаки мордой вниз / Фото Pexels

Поза лука

Эта поза не только улучшит вашу гибкость, но и разогреет мышцы и ускорит кровоток. Кроме того, она очень полезна, если вы хотите достичь плоского живота и подтянутых мышц рук и ног.



Вне лука помогает укрепить пресс / Фото Pexels

Она невероятна еще и тем, что может стимулировать пищеварительную систему и ускорить метаболизм.