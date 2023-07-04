Если в вашем холодильнике все еще нет киви, то поспешите его приобрести. Этот плод богат не только витаминами, но и антиоксидантами и другими полезными веществами, которые укрепят ваш иммунитет. Но ягода может поразить неожиданными полезными свойствами.

К слову Начинайте есть руколу: вот почему она так полезна

Почему стоит начать есть киви

Эта зеленая тропическая ягода содержит очень много витамина С, который стимулирует иммунитет и защищает от многих сезонных заболеваний. В одном плоде киви содержится 230% от суточной нормы этого витамина, так что вашему организму обеспечен настоящий всплеск питательных веществ.

Также в ягоде немало антиоксидантов, которые уменьшают воспаление и защищают от болезней. Кроме того, киви содержит элементы, помогающие снизить артериальное давление, и его точно следует добавить в рацион людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой. Врачи уверены, что киви даже может снизить риск инсульта.

Богат киви и клетчаткой и растворимые пищевые волокна. Эти элементы плода помогут при запорах и других желудочно-кишечных проблемах. Чрезвычайно полезен этот продукт и для детей и больных астмой.



Киви содержит много витамина С / Фото Pexels​

Если вы имеете плохое зрение или страдаете от других проблем с глазами, также попробуйте увеличить количество киви в своем ежедневном питании. Каротиноиды, железо и минералы помогут предотвратить многие заболевания и воспаления.

Сколько киви можно есть

Но, несмотря на невероятную пользу ягоды, увлекаться употреблением киви также не стоит. Если съесть его слишком много, природный сахар, содержащийся во всех фруктах и ягодах, может навредить вашему здоровью. Медики советуют ограничиться 140 граммами плода в день.

Также внимательными следует быть и людям, имеющим аллергию на киви. Если после его употребления вы чувствуете жжение языка, губ или рта, отек горла, боль в животе или тошноту, попробуйте избегать этой ягоды в своем рационе. Также симптомом аллергии может быть сыпь на коже.