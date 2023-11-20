Незалежно від того, чи ви вживаєте апельсини цілими, чи додаєте в салати та до десертів, ці фрукти можуть виявитися надзвичайно корисними для здоров'я. Тож якщо ви хочете доповнити свій раціон новими яскравими смаками, апельсини стануть чудовим варіантом. Про те, що саме трапиться з вашим здоров'ям, якщо ви регулярно їстимете апельсини, розповіла експертка Сара Кроу.

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Можуть покращити рівень холестерину

Чимало людей мають проблеми із високим рівнем холестерину, тож якщо саме ви намагаєтеся підтримувати його в нормі, додавання апельсинів до меню може бути непоганим способом зробити це.

Зокрема, дослідження Nutrition Research показало, що концентрат цитрусових волоком може знизити рівень холестерину в крові учасників на 10,6% всього за 4 тижні вживання продукту. Ще одне дослідження, опубліковане у Nutrition Research підтвердило ці результати та показало, що споживання апельсинового соку може знизити рівень "поганого" холестерину за 60 днів вживання.

Зменшує біль після тренування

Якщо ви багато тренуєтеся і хочете зменшити період відновлень після них, вам варто подумати про додавання більшої кількості апельсинів до свого раціону. Річ у тому, що ці фрукти є чудовим джерелом вітаміну С, а він може запобігти появі деяких неприємних наслідків тренувань.

Один з експериментів, що проводили у International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, показав, що серед групи здорових чоловіків, які отримували вітамін С та плацебо, ті, що вживали вітамін, відчували значно менший біль у м'язах у першу добу після тренувань.



Апельсини корисно їсти після тренувань / Фото Pexels

Знижують ризики раку стравоходу

В апельсині ви можете знайти чимало лимонної кислоти, а вона має профілактичний ефект проти деяких видів раку.

Дослідження, яке опублікували у Cell Journal показало, що високі концентрації лимонної кислоти можуть зменшувати проліферацію ракових клітин стравоходу та потенційно захистити вас від цього захворювання.

Можуть регулювати травлення

Якщо ви маєте проблеми з травленням і хочете нормалізувати цей процес, вживання апельсинів – непоганий старт. Всього один фрукт середнього розміру містить 2,8 грама клітковини, а вона допомагає підтримувати регулярну роботу травного тракту.

Дослідження 2019 року в Drug Intervention Today показує, що регулярне вживання апельсинів може полегшити чимало симптомів закрепів.

Знижують ризик серцевих нападів

Незалежно від того, чи проблеми з серцем є сімейними, чи ви просто хочете запобігти їх появі, ви можете почати вживати апельсини, щоб захистити цей орган.

Дослідники з Nutrients спостерігали за 13 421 учасником експерименту протягом 11 років та виявили, що вище споживання вітаміну С пов'язане з нижчим рівнем серцево-судинних захворювань та смертністю, що трапляється через ці хвороби.