Якщо в вашому холодильнику все ще немає грибів, то поспішіть їх придбати, адже цей продукт може допомогти вам оздоровитися. Вони не тільки смачні, але й багаті на вітаміни, мінерали та білки.

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Чим корисні гриби

Одне з нещодавніх досліджень показало, що якщо ви додасте до свого щоденного раціону пів склянки грибів, ви можете покрити свою норму вітаміну D, калію, цинку та клітковини. Дієтологи також переконують, що немає жодних протипоказань щодо того, щоб вживати гриби щодня.

Ці продукти можуть суттєво покращити роботу вашої імунної системи, а також уберегти вас від проблем із серцево-судинною системою. Це пов'язано з високим вмістом калію, який допомагає регулювати артеріальний тиск.



Гриби містять багато вітаміну D / Фото Pexels​

А те, що гриби багаті на клітковину, може допомогти вам скинути кілька зайвих кілограмів. Ці харчові волокна регулюють роботу травного тракту і допомагають уникнути проблем з кишківником. Експерти переконані, що через густу, м'ясисту структуру грибів вони можуть стати чудовою альтернативою червоному м'ясу.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Цей чудодійний продукт може вберегти від ще одного потенційно смертельного захворювання – раку. Вчені довели, що жінки, які щоденно вживали гриби, були менше схильні до раку грудей за тих, хто їх не їв. Науковці пов'язують це з протизапальними властивостями продукту.

Ще одна чудова особливість грибів – їх можна готувати у безліч різноманітних способів. Ви можете спробувати вживати їх обсмаженими, звареними чи запеченими, проте деякі способи приготування можуть призвести до того, що продукт втратить частину своєї поживної цінності. Зокрема, якщо ви варитимете або смажитиме гриби, вони втратять чимало білка та корисних антиоксидантів. Ці поживні речовини вимиваються через рідини, такі як олія чи вода.

Тому найкращим способом приготування грибів експерти вважають гриль.