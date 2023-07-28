В кулинарии используют все части лимона, однако сок этого удивительного фрукта может пригодиться и в медицине. Он также является естественным очистителем и поможет избавиться от пятен на одежде. А лимонное масло часто используют в качестве духов.

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Чем полезны лимоны

Всего один лимон содержит 50 миллиграммов витамина С, что составляет больше половины суточной нормы. Если вы добавите этот фрукт в свой ежедневный рацион, быстро убедитесь, что он служит невероятным антиоксидантом.

Лимон сможет защитить ваши клетки от повреждений и улучшит кожу, ведь соединения в этом продукте способствуют выработке коллагена, усвоению железа и поддержанию иммунной системы.

Мякоть лимона обеспечит вас немалой дозой клетчатки, однако вы не получите этих преимуществ от лимонного сока.



Лимонный сок может улучшить кожу / Фото Pexels

Следует задуматься о более частом употреблении лимона тем людям, которые стремятся сбросить несколько килограммов, ведь пектиновая клетчатка, которой богат фрукт, расширяется после потребления, и вы будете чувствовать сытость в течение длительного времени после приема пищи. Но есть миф о том, что вода с лимоном помогает худеть; к сожалению, это не так.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Если вы страдаете от анемии, здесь также на помощь может прийти этот цитрусовый. Он помогает усвоить больше железа, а это служит профилактикой анемии. Имеет лимонный сок и антибактериальные и антигрибковые свойства. Одно из исследований показало, что растительные соединения в соке могут активно подавлять рост сальмонеллы и стафилококков.

Этот фрукт способен и на другие чудеса: в частности, находящиеся в лимонном соке флавоноиды могут защищать клетки от рака. Впрочем, следует помнить, что никакая пища не является лечением, однако здоровая диета может снизить риски заболевания.