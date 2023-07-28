В кулинарии используют все части лимона, однако сок этого удивительного фрукта может пригодиться и в медицине. Он также является естественным очистителем и поможет избавиться от пятен на одежде. А лимонное масло часто используют в качестве духов.
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Чем полезны лимоны
Всего один лимон содержит 50 миллиграммов витамина С, что составляет больше половины суточной нормы. Если вы добавите этот фрукт в свой ежедневный рацион, быстро убедитесь, что он служит невероятным антиоксидантом.
Лимон сможет защитить ваши клетки от повреждений и улучшит кожу, ведь соединения в этом продукте способствуют выработке коллагена, усвоению железа и поддержанию иммунной системы.
Мякоть лимона обеспечит вас немалой дозой клетчатки, однако вы не получите этих преимуществ от лимонного сока.
Лимонный сок может улучшить кожу / Фото Pexels
Следует задуматься о более частом употреблении лимона тем людям, которые стремятся сбросить несколько килограммов, ведь пектиновая клетчатка, которой богат фрукт, расширяется после потребления, и вы будете чувствовать сытость в течение длительного времени после приема пищи. Но есть миф о том, что вода с лимоном помогает худеть; к сожалению, это не так.
Если вы страдаете от анемии, здесь также на помощь может прийти этот цитрусовый. Он помогает усвоить больше железа, а это служит профилактикой анемии. Имеет лимонный сок и антибактериальные и антигрибковые свойства. Одно из исследований показало, что растительные соединения в соке могут активно подавлять рост сальмонеллы и стафилококков.
Этот фрукт способен и на другие чудеса: в частности, находящиеся в лимонном соке флавоноиды могут защищать клетки от рака. Впрочем, следует помнить, что никакая пища не является лечением, однако здоровая диета может снизить риски заболевания.