Независимо от того, приобретаете ли вы мандарины только перед праздниками, держите ли миску этих фруктов на столе все время, мандарины могут принести вашему организму немало пользы. Они некалорийны, но содержат больше витаминов, чем вы можете себе представить. О других полезных свойствах мандаринов рассказала эксперт Кристи Гриффин.

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Мандарины полезны для кожи

Есть ли что-то омолаживающее сильнее, чем сияющая, красивая кожа? В мандаринах содержится немало антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, кроме того, в этих фруктах содержится треть суточной нормы витамина С.

Конечно, вы можете получить преимущества от потребления мандаринов, однако вы также можете осветить кожу с помощью специальной маски, которая удаляет жир и бактерии. Для того чтобы сделать ее, просто смешайте ложку натурального йогурта, ложку меда и сок из 3 – 4 ломтиков мандарина. Оставьте маску на лице на 10-15 минут, а после этого смойте, высушите лицо и нанесите увлажняющий крем.

Хорошо влияют на десна

Если вы хотите иметь волшебную улыбку, то спешите съесть мандаринку. Благодаря витамину С, содержащемуся в этих фруктах, вы можете существенно уменьшить свои шансы заболеть гингивитом – покрасневшие и отечные десны.

Впрочем, не пытайтесь съесть их слишком много, ведь большое количество кислоты может повредить вашу зубную эмаль.

Ваше зрение улучшится

Основная причина потери зрения после 60 лет – возрастная макулярная дегенерация и катаракта. Но витамины С и А в мандаринах могут отсрочить или даже предотвратить потерю зрения.

Но старайтесь есть мандарины свежими и не оставлять их на солнце или в тепле, так вы можете ослабить витамин С в них.



Мандарины очень полезны для зрения / Фото Pexels

Мандарины укрепляют кости

Исследование показало, что группа мужчин, которые потребляли больше витамина С и калия – а оба эти вещества содержатся в мандаринах – имели повышенную плотность костей и меньше переломов, чем те, которые не потребляли калий и витамин С.

Итак, если вы хотите улучшить прочность своих костей, попробуйте добавить в свой рацион мандарин или два.

Укрепляет волосы

Мандарины помогают вашему организму усваивать железо, а это питательное вещество также нужно для того, чтобы ваши волосы росли лучше и были крепче. Кроме того, помогает и витамин В12, который можно найти во фруктах. Он уменьшает выпадение волос и замедляет процесс седения.