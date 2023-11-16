Польза пчелиного воска для волос известна уже давно. Считается, что раньше его использовала Клеопантра для того, чтобы сделать свои волосы и кожицу красивее. Использовали воск для волос и в древнем Китае. Как именно воск может помочь волосам, рассказал доктор медицинских наук Фархаат Рияз.

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Увлажняет и уплотняет пряди

Пчелиный воск чрезвычайно богат витамином А, и именно он может увлажнять волосы, однако для этого нет достаточного количества научных доказательств. Считается, что воск выступает герметиком и поддерживает влагу в волосах.

Если у вас сломанные или вьющиеся кончики волос, воск может разгладить их и улучшить их состояние.

Не вызывает аллергических реакций

Часто чрезмерное использование различных продуктов для волос может привести к многочисленным аллергическим реакциям: сыпям, покраснению кожи головы или шелушению. Но с воском такой опасности нет, ведь это органический продукт, не содержащий токсинов.

Кроме того, он химически безопасен, и именно это делает воск таким отличным вариантом для питания волос.

Способствует росту волос

Исследования на животных выявили, что использование пчелиного воска на волосах может увеличить длину волос у испытуемых уже в течение 30 дней.

Кроме того, пчелиный воск также помогает равномерно распределить средство для волос на прядях, поэтому его можно добавлять и в ваши привычные средства для укладки.



Пчелиный воск может ускорить рост волос / Фото Pexels

Помогает успокоить некоторые проблемы с кожей головы

Одно из самых распространенных заболеваний кожи – это себорейный дерматит, который преимущественно поражает именно кожу головы. Это заболевание может приводить к появлению чешуйчатых пятен, раздражению кожи и даже хронической перхоти.

Но пчелиный воск может не только улучшить это состояние, но и предотвратить его появление. Для этого вы можете использовать медовую смесь, содержащую пчелиный воск, и можете почувствовать заметные результаты уже через две недели.

Как использовать воск

Возьмите небольшое количество пчелиного воска и разотрите его в руках, пока он не растает от тепла, чтобы облегчить нанесение на волосы. Кончиками пальцев вотрите воск в волосы, а для лучшей фиксации сосредоточьтесь именно на кончиках локонов.

После того, как вы нанесете достаточное количество воска, осторожно уложите волосы расческой или щеткой. Для того чтобы облегчить использование воска, вы можете смешать его с кокосовым маслом или маслом жожоба – так его будет проще наносить.