А виручить вас вже цього сезону яскравий та смачний буряк. Овоч та його сік містить безліч поживних речовин і допомагає запобігти дефіциту важливих компонентів в організмі.

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Чим корисний буряковий сік

Британський кардіологічний фонд провів дослідження, яке стосується здоров'я серцево-судинної системи, а саме ознак запалення кровоносних судин. Вияснилось, що з цією проблемою дієво бореться буряк. Важливо зазначити, що таке порушення – це прямий шлях до ішемічної хвороби серця, якої ви можете легко та бюджетно уникнути.

А все завдяки корисному складу буряка. Першими у списку є нітрати – це органічні сполуки, що стимулюють вироблення оксиду азоту, який позитивно впливає на процеси регуляції артеріального тиску, а також виконує важливу функцію підтримки серцево-судинної системи. Буряковий сік може похвалитись і антигіпертензивною дією.



Буряковий сік корисний для здоров'я / Фото Pexels

В унікальному складі овочу можна знайти вітамін С і цинк. Вони стануть у пригоді тим, хто хоче зміцнити імунну систему, а також стимулювати роботу мозку.

Про позитивний вплив на когнітивні функції розповіли вчені у ще одному дослідженні. Відтак буряковий сік може покращувати активність мозку навіть у людей похилого віку. Такі зміни схожі на нейроактивність у молодих людей, що зумовлює приплив крові до їх мозку.

Також буряковий сік містить антиоксиданти, вітамін А, вітамін В6 та залізо. Ці компоненти стануть надійними захисниками печінки, адже захищають орган від запалення та окисного стресу, підвищують його здатність виводити токсини з організму і запобігають виникненню жирових відкладень.