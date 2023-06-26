А выручит вас уже в этом сезоне яркая и вкусная свекла. Овощ и его сок содержит множество питательных веществ и помогает предотвратить дефицит важных компонентов в организме.

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Чем полезен свекольный сок

Британский кардиологический фонд провел исследование, касающееся здоровья сердечно-сосудистой системы, а именно признаков воспаления кровеносных сосудов. Выяснилось, что с этой проблемой действенно борется свекла. Важно отметить, что такое нарушение – прямой путь к ишемической болезни сердца, которой вы можете легко и бюджетно избежать.

А все благодаря полезному составу свеклы. Первыми в списке нитраты – это органические соединения, стимулирующие выработку оксида азота, который положительно влияет на процессы регуляции артериального давления, а также выполняет важную функцию поддержки сердечно-сосудистой системы. Свекольный сок может похвастаться и антигипертензивным действием.



Свекольный сок полезен для здоровья / Фото Pexels

В уникальном составе овоща обнаруживается витамин С и цинк. Они пригодятся тем, кто хочет укрепить иммунную систему, а также стимулировать работу мозга.

О положительном влиянии на когнитивные функции рассказали ученые еще в одном исследовании. Следовательно, свекольный сок может улучшать активность мозга даже у пожилых людей. Такие изменения похожи на нейроактивность у молодых людей, что приводит к притоку крови к их мозгу.

Свекольный сок также содержит антиоксиданты, витамин А, витамин В6 и железо. Эти компоненты станут надежными защитниками печени, ведь защищают орган от воспаления и окислительного стресса, повышают его способность выводить токсины из организма и предотвращают возникновение жировых отложений.