Отличная новость для всех людей, которые любят острую пищу – она невероятно полезна, если к ней добавлять немного острого красного перца. Всего несколько кусочков этого овоща могут совершить чудеса с вашим организмом.

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Чем полезен острый перец

Все виды острого перца содержат капсаицин, вещество, которое придает им остроту и тепло. Это соединение может облегчить боль и уменьшить количество нейропептида, который перемещается в мозг, чтобы сигнализировать о боли.

Поможет острый перец и во время лечение псориаза. Это аутоиммунное заболевание, вызывающее зуд, красные пятна на коже и шелушение. Лекарства от псориаза пока не существует, однако местные кремы с капсаицином помогут улучшить внешний вид кожи.



Острый перец полезен для пищеварения / Фото Pexels​

Это же соединение в перце поможет и людям, которые стремятся похудеть, ведь она ускоряет метаболизм и заставляет тело сжигать больше калорий. Также перец в какой-то мере уменьшает чувство голода и заставляет есть меньше в течение дня.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Капсаицин также стимулирует нервы в желудке и защищает от травм. Исследования на животных показали, что вещество капсаицин помогает снизить риск развития сердечных заболеваний.

Этот чудо-овощ может защитить вас даже от смертельных заболеваний, в частности, от рака простаты, кожи и поджелудочной железы.

Однако следует помнить, что чрезмерное употребление этого продукта может привести к некоторым неприятным побочным эффектам, например, к расстройству желудка или изжоге. Также нельзя есть перец после употребления разбавителей крови, антацидов и аспирина.