Отличная новость для всех людей, которые любят острую пищу – она невероятно полезна, если к ней добавлять немного острого красного перца. Всего несколько кусочков этого овоща могут совершить чудеса с вашим организмом.
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Чем полезен острый перец
Все виды острого перца содержат капсаицин, вещество, которое придает им остроту и тепло. Это соединение может облегчить боль и уменьшить количество нейропептида, который перемещается в мозг, чтобы сигнализировать о боли.
Поможет острый перец и во время лечение псориаза. Это аутоиммунное заболевание, вызывающее зуд, красные пятна на коже и шелушение. Лекарства от псориаза пока не существует, однако местные кремы с капсаицином помогут улучшить внешний вид кожи.
Острый перец полезен для пищеварения / Фото Pexels
Это же соединение в перце поможет и людям, которые стремятся похудеть, ведь она ускоряет метаболизм и заставляет тело сжигать больше калорий. Также перец в какой-то мере уменьшает чувство голода и заставляет есть меньше в течение дня.
Капсаицин также стимулирует нервы в желудке и защищает от травм. Исследования на животных показали, что вещество капсаицин помогает снизить риск развития сердечных заболеваний.
Этот чудо-овощ может защитить вас даже от смертельных заболеваний, в частности, от рака простаты, кожи и поджелудочной железы.
Однако следует помнить, что чрезмерное употребление этого продукта может привести к некоторым неприятным побочным эффектам, например, к расстройству желудка или изжоге. Также нельзя есть перец после употребления разбавителей крови, антацидов и аспирина.