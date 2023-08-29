Надмірна вага пов'язана з потенційно небезпечними захворюваннями, тож люди докладають чималих зусиль, щоб запобігти надто високій вазі.

Дивіться також Скільки води треба пити кожного дня: це потрібно знати

Вісцеральний жир – це назва жиру, що зберігається глибоко всередині живота. Його надмірна кількість може викликати ряд проблем зі здоров’ям.

Зниження споживання калорій і збільшення кількості фізичних вправ – це один із способів зменшити кількість наявного у вас вісцерального жиру. Втім є напій, який може стимулювати його зменшення.



Японський чай матча є корисним / Фото з Cha.com.ua

У дослідженні, опублікованому у Міжнародному журналі спортивного харчування та метаболізму вправ у 2018 році, вивчався вплив вживання чаю матча на зменшення віцерального жиру. Матча – це різновид зеленого чаю у вигляді порошку, який треба змішувати із гарячою водою.

У рамках дослідження учасники вживали чай матчу напередодні та за дві години до 30-хвилинної прогулянки. Висновки показали, що чай сприяє зниженню ваги. Отже, гарячий напій корисно вживати перед тренуванням.

Матча містить катехіни, які допомагают знизити загальний відсоток жиру в організмі. Якщо ж матча – не ваш напій, спробуйте додати до свого раціону чашку зеленого чи м'ятного чаю, щоб покращити травлення та обмін речовин.