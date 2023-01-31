Йдеться про гострі соуси, які містять у складі перець чилі. У чому їхня користь та чому вони такі важливі, розповідаємо далі.

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Чим корисні гострі соуси Боротьба з вісцеральним жиром – це боротьба за здоров'я та життя. Він осідає на ваших органах та заважає їхній безперебійній роботі. Захистити себе від хвороб серця, діабету та раку допоможе правильна дієта. Вплинути на появу жиру може раціон з високим вмістом жирів та калорій. Деякі продукти містять у складі компоненти, які допоможуть боротись із цією проблемою. До таких належить капсаїцин – це хімічна сполука, яка є в перці чилі, зокрема в різновидах халапеньйо та кайенському перці.

Це довело дослідження, яке підтвердило позитивний вплив на вісцеральний жир та інші органи. Сам по собі перець чилі не кожен полюбляє смакувати, тож гарним доповненням у раціоні стане соус з цим продуктом.



Перець чилі допомагає схуднути / Фото Pexels

І гострі соуси, і перець чилі містять капсаїцин. Дослідники виявили, що капсаїцин має безліч позитивних властивостей, пов'язаних зі здоров'ям, включаючи зменшення нейропатичного болю, який може бути спричинений різними станами здоров'я, і допомагає контролювати вагу та позбуватись зайвої,

– пишуть експерти Центру дослідження безпеки інгредієнтів Мічиганського державного університету.

Інші дослідження дозволили виявити і позитивний вплив капсаїцину на зменшення запалення та у профілактиці раку. Ще один аналіз вчених дозволив зрозуміти вплив капсаїцину на боротьбу з ожирінням. Вияснилось, що він може відігравати вирішальну роль у цьому процесі. Це зумовлено численними перевагами для метаболічного здоров'я.

Що ще важливіше, у більшості досліджень не спостерігалося побічних ефектів капсаїцину. Таким чином, перець чилі та капсаїцин безпечно та легко застосовуються в нашому повсякденному житті. Дієтичні добавки з перцем чилі або як харчові добавки з ідеальним дозуванням можуть бути орієнтовними методами для того, щоб капсаїцин відігравав свою захисну роль у метаболічному здоров'ї,

– підсумували вчені.