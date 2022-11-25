Вечірній ритуал з цим напоєм допоможе заспокоїтись, підготуватись до сну та покращить шкіру. Ділимось секретом, який ви захочете повторити вже зараз.

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Який напій покращить стан шкіри

У пригоді вам стане звичайний зелений чай. Він буде гарною альтернативою чорному чаю, який містить багато кофеїну та не сприятиме гарному сну. Світліша заварна альтернатива принесе ще й користь шкірі.

Незалежно від того, наскільки важким був у вас день, посьорбування зеленого чаю перед сном може підняти настрій. Зелений чай допомагає надати вашому волоссю сяючого блиску, а також уповільнює процес старіння та посилює вироблення колагену у вашій шкірі, що допомагає зменшити зморшки,

– каже клінічна дерматологиня і дослідниця Енрізза П. Фактор.



Зелений чай корисний для шкіри / Фото Pexels

Вдаватись до пошуків унікальних омолоджувальних напоїв просто немає сенсу, якщо ви завжди можете знайти під рукою незмінне джерело антиоксидантів та корисних елементів. Ефективний вплив на шкіру здійснює поліфенольна сполука епігалокатехіну-3-галлату, яка є у складі зеленого чаю. Вона здивує цілим спектром терапевтичних властивостей, зокрема антиоксидантними та протизапальними.

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Зелений чай також чудова ідея для тих, хто бореться з акне, адже корисний мікроелемент епігалокатехіну сприятиме загоюванню та сповільненню розвитку нових висипань на шкірі.

Напій допоможе сповільнити процес старіння, адже корисні компоненти покращують еластичність шкіри та захищають від утворення зморшок. Доповнить "букет" новими антиоксидантами та підсилить дію старих сік дольки лимона. У вечірній догляд можна ще й сміливо додавати засоби, які містять у складі зелений чай, що принесе максимальну користь вашій шкірі.