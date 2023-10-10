Ви могли й не здогадуватися про те, яким корисним у господарстві може бути звичайний білий оцет. Ця рідина не тільки відбілює та освітлює одяг під час прання, але й допомагає позбутися усіх неприємних запахів та не містить токсичних речовин. Про способи використання оцту під час прання розповіла експертка з догляду за тканинами Мері Марлоу Леверетт.

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Усунення запаху цвілі

Якщо ваші рушники починають пахнути пліснявою чи цвіллю – це очевидний знак того, що їх пора випрати. Проте звичайний пральний порошок не обов'язково впорається з усіма запахами, натомість оцет ідеально підійде для цього завдання.

Просто наповніть пральну машину гарячою водою (якщо рушники темні, краще використовувати помірну температуру) та додайте дві чашки дистильованого білого оцту і запустіть цикл прання. Після цього виперіть рушники ще раз вже звичним способом із порошком.

Приберіть залишки мила

Одна з проблем постійного використання прального порошку – з часом він залишає на одязі мильні плями і сліди, через що він стає більш жорстким і наче накрохмаленим. Для того, щоб знову зробити свій гардероб м'яким, ви також можете використати білий оцет.

Під час прання додайте пів склянки дистильованого оцту у відділ пральної машинки, призначений для пом'якшувача тканин. Або ж ви можете залити оцет вручну на початку циклу полоскання.



Оцет може зробити тканини м'якими / Фото Pexels​

Освітлення і відбілення одягу

Ви могли помітити, що ваші білі шкарпетки навіть після прання у пральній машині з часом втрачають яскравість і стають сірими. Втім, ще не час розчаровуватися, адже їх ще можна врятувати.

Для цього у великій каструлі розведіть 4 літри води та одну склянку оцту, а потім доведіть цей розчин до кипіння. Згодом вимкніть вогонь та додайте до гарячої води брудні речі. Залиште їх так на ніч, а наступного дня виперіть, як і зазвичай.

Зменшує кількість ворсу

Якщо у вас вдома є домашній улюбленець, вам точно відома проблема шерсті на усіх видах одягу. Позбутися її іноді складно навіть після прання. Втім, якщо ви додасте до прання пів склянки оцту, про шерсть на рукавах светрів можна забути.

Та зверніть увагу на те, що оцет не варто поєднувати з покупним ополіскувачем для тканин.